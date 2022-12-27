有種好男人｜陳庭欣施美腿誘惑冧馬神 認「娃娃音」難頂 (13:36)

由馬德鐘、李佳芯、吳偉豪、陳自瑤、徐榮、曹永廉、趙希洛、楊卓娜、胡諾言及張國強等合演的無綫新劇《有種好男人》昨（26日）晚首播。

劇情講述冷静機警兼身手不凡的楊日正（馬德鐘飾），經夏中秋（徐榮飾）游說加入保安公司，成為保鑣團隊主管，並貼身保護城中富豪蔣定天（張國強KK飾）。日正表面看似愛情事業兩得意，但抱持「不婚主義」的他，因多番迴避女友譚麗欣Yan（陳庭欣Toby飾）求婚暗示而令二人感情漸生暗湧；同時，背景成疑的游子澄Charlie（李佳芯Ali飾）先後現身日正及定天附近，動機成疑。

本集焦點落在Toby身上，事關她飾演的角色Yan既溫柔體貼又懂情趣，當中一幕為引誘專注辦公事的日正，身穿白恤衫的她以「無下裝」狀態，將美腿橫跨對方身上，並嬌嗔說：「我睇你專注得幾耐。」

對於該幕演出，熱愛滑水的Toby自嘲遴迍，並透露美腿因而多番撞瘀；雖然保護美腿經常失手，但在保養方面Toby落足心機：「我每日早晚都會搽Body Lotion，𠵱家懶啲就一星期操一日Leg day，每次做3、４組深蹲同提腿動作，每組20下，都辛苦㗎。」

談到劇中經常「心心眼」冧日正，Toby笑道：「對住馬神（馬德鐘）個個都心心眼啦。」問到私下可是一名嬌嗲女友？她笑稱一時時，並謂不會刻意對男友娃娃音：「因為好難頂，把聲會好刺耳，反而我會用『卡通聲』同啲雀講嘢，Shabu Shabu（指家中鸚鵡）都學咗我啲聲，好可愛。」

昨晚另一焦點，是售貨員區嘉妮Jennifer（葉蒨文Sophie飾）於試身室跪地，兼「零距離」為蔣定天度身，兼向對方咬耳仔調情，搞到人夫蔣定天心癢癢。演過不少「小三」及「姣精」角色的Sophie表示，拍攝時已少了緊張和尷尬，加上KK好人不時跟她開玩笑，令現場氣氛輕鬆，她說：「今次狀態投入咗，希望出到嚟個效果好睇啦！」

問現實中會否對心儀對象如此「進擊」？Sophie自言私下傻傻哋沒有太多包袱，在異性面前不介意醜化自己扮鬼扮馬，更會直話直說。如遇到有好感的男仔，Sophie笑言會發放「Signal」吸引對方主動出擊：「我唔會主動約鍾意嘅人，但通常會成功令對方主動約我。」

（即時娛樂）