陳奕迅清唱《浮誇》觀眾High爆 肥仔跟Eason舞步狂跳 (14:04)

陳奕迅（Eason）在紅館舉行的《Fear and Dreams》演唱會，昨晚（26日）第14晚，平安夜、聖誕節他都因為觀眾不肯離場，再度安歌，昨晚Boxing Day，Eason在Talk位時，被觀眾熱情打動，即場清唱《浮誇》，歡呼聲震爆紅館。

昨晚來到Talk位時，Eason以自己鼓勵大家：「好似跳舞咁，你哋都得㗎，我排舞時同Dancers跳 ，佢哋叫我做啲動作，我覺得自己好核突，我排舞唔望鏡，從來唔知自己跳成點，隻腳又粗額頭又闊，但既然我都做得，我鼓勵大家，一齊同我跳！記住！做任何事最緊要係有態度！記住！ 唔好唔型、唔好比韓國人型晒先得㗎！你睇我唱《浮誇》時，佢哋嗰啲樣...」然後他扮目瞪口呆樣子，全場觀眾拍掌歡呼。

Eason笑道: 「要有態度！但都係要低調，低調，唱《浮誇》？條片喺Youtube呀，隨時上去睇啦。又推卻....唔得啦，我老啦。」不過觀眾不肯罷休，仍是瘋狂大叫，Eason搞笑說：「其實我唱得好差呀，我咪嘴㗎成個騷。」

觀眾卻並沒有放過他，繼續狂叫，終於打動到他：「好啦，好啦﹗老實講佢哋（樂隊）冇練㗎，有冇我隻CD呀？播出來畀我對嘴啦，算啦，既然你哋咁想聽，唉，Christmas Special唱幾句啦 。聽日話你聽，冇啦下，你班友！但係我𠵱家唔唱，聽日點交代？個個拿住部電話係到拍，一陣又話我唱錯，我聽日又畀人話啦，死啦，點交代？」接著樂隊用琴伴他清唱《浮誇》一小段，作為給粉絲的Boxing day大禮。

來到安歌環節，Eason揀了《還有什麼可以送給你》，觀眾又再不肯離場，終於叫了15分鐘之後，Eason再度出場，再送多首《沙龍》給大家。

昨晚周秀娜﹑ERROR成員193（郭嘉駿）及肥仔（梁業）﹑湯令山及女朋友Moon等亦捧場睇騷。肥仔看得非常投入及有態度，於快歌環節，跟著Eason舞步狂跳，幾乎即場已學齊Eason台上《重口味》及《打得火熱》所有舞步，193因為怕自己身高影響後排觀眾，所以只坐在座位上，不敢起身，認真體貼呢﹗

（即時娛樂）