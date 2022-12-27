回家｜謝君豪重踏彩虹邨巧遇小學同學 森美分享「籮柚夾雞尾包」食法 (14:27)

由林二汶錄製旁白、一連十集的《回家》，逢周四及周五晚上十點半翡翠台播出。《回家》每集邀來不同的演藝界嘉賓或名人，以單元故事形式介紹全港各區特色文化之餘，更會深入每位/每組嘉賓的成長之地—公共屋邨及周邊地區，共同回味「屋邨生活史」。本周首兩集嘉賓分別為金馬獎影帝謝君豪以及森美，其他集數嘉賓包括黎耀祥、吳業坤、黎諾懿、韋家輝和韋家雄兩兄弟及黃智賢等。

首集嘉賓謝君豪在彩虹邨長大，已有接近20年未踏足成長地的謝君豪，無論大小事均感到新鮮喜樂，皆因很多角落已和回憶中有很大落差，但依然無損謝君豪話當年的興致，除挑戰年齡限制大玩童年強項「消防員式」」瀡落後樓梯外，又在製作組幫忙下，重回與昔日舊居類似間格單位；望著不算闊落單位，謝君豪感嘆：「呢度當年係天堂嚟喇，當你由劏房搬嚟呢度，又有自己廁所、廚房，仲唔係天堂係咩？」

謝君豪憶述當年家家戶戶等看熱播劇搞笑場面：「我記得嗰時全條巷都睇緊《倚天屠龍記》，頭幾集都係秋官童年，終於等到張無忌長大變秋官喇，喺佢個頭出緊煙時，突然出roller（該集播完），全條巷即時大叫『有冇搞錯』， 嗰時睇電視係有呢個氣氛。」

謝君豪還走訪當年經常流連的老式表舖、士多、麵包舖及茶餐廳等，最搞笑的是他竟在老式表舖，與童年夢寐以求的卡通表「重逢」，讓他童心大爆發。

第二集嘉賓森美在葵盛西邨長大，笑稱成條邨都是「自己屋企」的森美，去到屋邨每一處均能撞到老友。對昔日時光暢所欲言的森美，除了大談頑皮史外，更搞笑分享獨特的「籮柚夾雞尾包」食法，他還拿著新鮮出爐的雞尾包起勢坐扁，並大談提升好味秘訣，令現場街坊笑不攏嘴。

製作組每集均會向嘉賓獻上「回憶小心思」，謝君豪及森美分別獲贈「武林秘笈」及「金絲貓」，後者更拿著小時候恨到流口水的「金絲貓」，與現居葵盛西邨的小朋友「熱鬥」，不少小朋友雖嚇至高聲尖叫，但又躍躍欲試。

為了回饋昔日成長地，2人分別舉行相展及聊天室，君豪因而重遇昔日小學同學，到底是巧合還是製作組刻意安排？至於森美，在重踏昔日玩樂之地時，忽然感觸落淚，到底所為何事呢？

（即時娛樂）