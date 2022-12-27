75歲林子祥開騷感觸哽咽 孖葉蒨文跳勁舞 亞博變大型Disco (15:44)

阿Lam曾跟張艾嘉﹑關之琳﹑鍾楚紅和張艾嘉等合作拍戲。（大會提供）

林子祥（阿Lam）原定3月在亞博舉行《林子祥開心演唱會香港站》，因疫情而延期至昨晚（26日）開騷，全場爆滿。因為今次演唱會只舉行一場，很多阿Lam好友紛紛捧場，跟他歡度聖誕，包括朱玲玲和羅康瑞、莫文蔚一家、阿Lam兒子林徳信、胡楓、羅蘭、林建明、炎明熹等，星光熠熠。成龍、劉德華、張學友、郭富城、李克勤夫婦、容祖兒、楊千嬅夫婦、張敬軒等均有送花牌祝賀。

阿Lam之前於世界各地巡迴演出，2020年準備回港舉行巡迴最終站，但因疫情取消，相隔3年終於可以跟大家見面，他說：「我已經Smile咗3年，笑到梗咗。多謝你哋嚟到咁遠（亞博）都嚟睇，你哋個個打咗針喇？不過唔怕，你哋怕啲，因為我唱歌口水噴到好遠，今（昨）晚唔講太多嘢，太多太多歌，要唱畀你哋聽。要講，最近你哋睇新聞，話我喺邊度買咗間屋，假News！唔好乜都信知唔知。」

接著他感觸說：「我同沙麗（葉蒨文）咁多年，咁多演唱會，有3個大粉絲，永遠都睇，每一個演唱會佢哋都睇，今（昨）晚佢哋3個都唔喺度。一個係我媽咪啦，（哽咽）仲有兩個係沙麗爹哋同媽咪，今（昨）晚演唱會係特別唱畀佢哋聽。」

音樂響起，阿Lam飲泣中唱了《分分鐘需要你》，期間要幾度平復情緒。阿Lam唱最後一首歌《每一個晚上》時，亦感觸跟觀眾說：「我哋呢幾年經過咗太多太多，我希望你哋每一個都身體健康！」

阿Lam雖然年屆75歲，但寶刀未老，還一口氣唱了37首經典金曲，讓歌迷開心又興奮，半場已經企起身又歡呼跳舞。

阿Lam選唱不少經典電影主題曲，屏幕上播出他年輕時，和他合作過的女星經典電影場面，包括鍾楚紅、繆騫人、張艾嘉、楊紫瓊、關之琳等。安歌部分，阿Lam老婆沙麗現身，齊齊大唱70年代的士高Medley，亞博場館變成大型Disco，令氣氛再次高漲到頂點。

演唱會後，沙麗及阿Lam齊受訪，問到阿Lam甫開場，在台上感觸落淚，講到3個人不在，嚇大家一跳，阿Lam聞言補充：「佢爹哋媽咪唔喺度，不過我媽媽仲喺度，只不過冇嚟！嚟唔到睇呢個騷。」沙麗則說：「平時佢乜嘢騷都嚟睇嘅，不過佢今次唔舒服，喺屋企休養，冇辦法嚟。我媽咪爹哋上咗天堂，但我相信佢哋都一定喺係現場睇。」

談到昨晚演出，沙麗表示自己未上台前，一直留在控制台欣賞，覺得阿Lam做得好好，替他驕傲！」阿Lam則說：「咁話係Smile演唱會，見到觀眾反應咁開心，我都好滿足，係呢個巡迴嘅Happy ending。」

問到沙麗是不是阿Lam邀請她任嘉賓，沙麗笑說：「好似你冇邀請我喎，係我夾硬塞自己入嚟，本來我剩係做和音，睇住佢呢首新雞尾歌，跳舞又咁開心，跳得咁好，唔捨得唔跳，就跳埋一份，最緊要開心憑著愛Smile演唱會，個個笑住走。」

歌迷紛紛嗌安歌，希望阿Lam盡快再開騷，如果可以跟沙麗一齊開演唱會更令人興奮，沙麗笑言：「再講啦，要畀阿Lam休息下先。」阿Lam則說：「我哋從來冇諗咁長遠嘅事，順其自然，睇下點啦。」

（即時娛樂）