溫碧霞偕老公返美陪家翁賀聖誕 Irene監製電影獲最新晉導演獎 (15:55)

溫碧霞總結今年過得很充實愉快：「我會繼續努力拍多啲電影和唱多首歌給大家。」（大會提供）

溫碧霞（Irene）聖誕節前夕與老公Kenny（何祖光）飛往美國探望家翁及兒子Xavier，由於疫情關係，Irene感嘆表示已經3年沒有返美探望夫家。

今年8月，Xavier剛到美國讀書，Irene說：「我已經幾個月冇見Xavier，佢好開心嚟美國讀書。」Irene表示見到Xavier到美國讀書後，愈來愈乖和成熟：「很多事情都有自己的想法，而且最主要他很喜歡美國。」一家三口見面，當然要影相記下溫馨一刻，Kenny還操刀為Irene影相。

Irene與老公及囝囝陪伴夫家過聖誕，雖然何老爺需要長期臥牀休息，但眼見新抱Irene專程回美過節，兒孫滿堂相當熱鬧，何老爺開心得笑逐顏開兼精神十足，全家齊整聚首一堂度過白色聖誕。

Irene表示到美國第2天，就開始落雪，真正度過白色聖誕：「之後去紐約玩幾日天氣都好好，只是好凍。聖誕節就同Kenny和屋企人過聖誕，30號就飛台灣過除夕，留幾日就返香港了。」

在2022年結束前，Irene就收到喜訊，由她監製和主演的電影《我們的十八歲》，在澳門國際電影節拿到「最新晉導演」獎，電影將在2023年4月至6月左右上映。至於Irene的電影工作室，在明年4月亦開拍新戲，她總結今年過得很充實愉快：「我會繼續努力拍多啲電影和唱多首歌給大家。」

（即時娛樂）