李靖筠新歌向《咒怨》取經 拍MV穿6吋高踭鞋連環仆 (16:41)

李靖筠（Gladys）今天（27日）推出全新歌曲《00000》。Gladys這次參與作曲，不過曲風跟過去歌曲大相逕庭，Gladys表示這才是她最喜歡的風格，她說：「之前嘅歌偏向文青、小清新或者係大路情歌方向，我反而鍾意hip hop或者trap類型，今次有呢個機會，真係好開心。」她又謂這次作曲過程好玩輕鬆：「因為自己平時都係聽開呢類型嘅歌，作曲過程反而冇之前咁有壓力。」

Gladys透露在創作《00000》的時候，腦海中浮現出低音節拍，這都是源自她受驚慄電影熏陶。每當這類電影的劇情，推進至片尾懸疑氣氛時，就會出現一首Hip Hop或Trap歌曲，去打破當刻繃緊氣氛，這種狀態便是她嚮往音樂，她說：「加上呢幾年吸收唔少Hip Hop、Trap養分，造就今次《00000》曲風誕生。」

錄音期間，Gladys大膽放入自己想法，她說：「例如隨心笑、模仿電影《咒怨》聲效等，為歌曲注入更多層次能量，成過過程充滿快感。」

此外，MV中Gladys需穿6吋高踭鞋，拖鐵箱前進，她說：「個鐵箱好重，但係我又要着住對勁高嘅高踭鞋拖呢個箱，試過有幾次我出盡全身嘅力去拖，跟住唔小心跣手就成個仆咗落地下，呢一part印象最深刻。」

（即時娛樂）