宋仲基《財閥家》膺年度收視冠軍 盤點4大精彩必睇位 (16:53)

韓國男神宋仲基日前大方認愛英籍女友，由他主演的Viu Original劇集《財閥家的小兒子》，以26.9%高收視成為「2022年韓劇收視冠軍」，宋仲基愛情事業兩得意！《財閥家》集復仇、穿越與狗血題材於一身，宋仲基與李聖旻鬥戲令觀眾激讚，劇集後段有4大精彩位，讓觀眾重溫。

推介一：李聖旻演活腦退化

順洋大家長陳養喆（李聖旻飾）在第12集罹患腦動靜脈畸形，還出現腦退化和妄言症狀，但是為了協助孫子陳導俊（宋仲基飾），登上順洋金融社長一位，他賭上性命向醫生要來穩定狀態的藥物。遭到子孫一連串試探後，陳養喆在電梯內對導俊發脾氣，更不自覺當場失禁，眼神盡是無助。精明一輩子的老人由盛轉衰，最後被迫向現實妥協，李聖旻出神入化演技，讓觀眾大讚。

推介二：爺孫之情賺人熱淚

陳養喆病危，他的心腹李室長代他宣布遺囑：所有子孫都能分到遺產，唯獨備受看重的導俊卻沒分到一分一毫；後來導俊看到爺爺訂立遺囑的影片，片中陳養喆喊道：「你沒聽過置之死地而後生嗎？那傢伙肯定會不惜一切找出活路，你們大可看清楚！我知道他就算出賣我，也一定會買下順洋！導俊是我的孫子，是和我最像的、我的孫子。」陳養喆深知如果讓導俊直接繼承順洋，可能會替他帶來殺機，加上他亦相信導俊能憑個人力量買下順洋，才改寫遺囑，好讓他東山再起；這場戲讓不少網民直呼「爺爺騙走我好多眼淚」、「這是爺爺僅有流露慈愛的剎那，情緒細微的轉換太具感染力了」。

推介三：宋仲基自己殺自己

踏入結局周，陳導俊展開絕地反擊，順利讓大伯（尹帝文飾）和二伯（趙漢哲飾）心生嫌隙爆兄弟內鬥，令集團形象元氣大傷；此時導俊捐出7000億韓圜回饋社會，獲民眾大讚人格高尚，他亦被推薦成為下任會長。可是，順應劇中「上輩子會發生的事，這輩子也注定會發生」的設定，陳導俊在上任前遭到暗算，再次遇上車禍而身亡，他在死前一刻，竟發現殺死自己的人，竟然是「自己」——尹炫優！

推介四：揭開幕後big boss

陳導俊死去，以「尹炫優」身分蘇醒過來！為了向陳家報復，尹炫優尋求陳導俊合作伙伴吳世炫（朴赫權飾）幫助，其後發現殺害「尹炫優」的人，正是順洋長孫陳星俊（金南喜飾）、殺死「陳導俊」的則是大伯陳榮基（尹帝文飾）！尹炫優在法庭上坦承受到指使，而把車停在路口，導致陳導俊座駕被大卡車夾擊而死，但他也拿出證據指證陳榮基，令陳氏父子受到法律制裁，陳家只得全面退出順洋經營權；尹炫優則加入吳世炫的奇蹟投資，揭開新的一章。

（即時娛樂）