因為愛情｜連雅詩憧憬家庭生活 湊小朋友駕輕就熟 生B兩個夠晒數 (13:55)

由連詩雅（Shiga）主持、一連15集的全新節目《因為愛情》，逢星期一至星期五晚上 10 點半 J2台）播映。節目中，Shiga訪問了12個特別的愛情故事，當中有人放棄麵包、追求非一般的生活態度及愛情；有人花盡精力照顧3名小朋友，希望透過節目尋回戀愛初心、有人為愛情改變宗教信仰、亦有人示範不離不棄愛情 。

《因》前晚（26日）首播， Shiga表示在每位嘉賓身上找到最大共通點，就是既能經歷患難，亦 能一起成長及互相包容。

第一個愛情個案主角是Sarah和Rex，他們原先分別從事IT及市場營銷工作，是典型中環上班族。 2人由朋友演變成戀人，緣分開始了便一發不可收拾，更因旅行2人一拍即合，他們的愛情起點相當轟烈，就是在30多歲之時一起「裸辭」，花1年環遊世界、足跡遍布30多個國家。

除了拼搏之年裸辭，「SR夫婦」打破香港人努力上樓傳統，不糾結於陸地上磚頭，而是選擇在海上生活。長洲出生的Rex對大海有情意結，當年回港後便膽粗粗在近乎傾盡家財情况下，買下第一艘船，並一步步開展二人的出租遊艇事業。

為生計及所追求嚮往的生活態度，2人曾做過補習、餐廳、裝修泥水等工作。Rex坦言曾想放棄︰「始終對屋企人要有交代，以前咁舒服又搵到錢，𠵱家就要食公仔麵捱麵包，為乜呢？去到第3年特別難捱。」憑藉信念、堅持及靈活變通， 「SR夫婦」不但捱過困難漸入佳境，Rex更將對自己影響甚深的長洲文化，融入其獨特的海上事業，相當勵志。最後2人為了兒子，最終還是重返陸地選擇「上車」。

Shiga入行前曾任職Playgroup 導師，湊小朋友駕輕就熟。Shiga受訪時自爆是一名憧憬家庭生活的人，少時曾想過要生夠4名孩子：「不過𠵱家人大咗，感覺唔同咗，覺得隨緣，畢竟呢個係天賜禮物，都係講緣分，如果完美嘅話，就最好有兩個。」

（即時娛樂）