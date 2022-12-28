有種好男人｜張國強拍親密戲易踩界 感激太太及拍檔信任 (17:20)

張國強在劇中角是背妻偷食的「咸濕富豪」，他認拍親密戲時易踩界，幸獲拍檔及太太信任。（大會提供）

無綫劇《有種好男人》上回講到游子澄Charlie（李佳芯Ali飾）現身慈善拍賣會，乘機接近城中富豪蔣定天（張國強飾）。

昨（27日）晚一集，講述蔣定天收到來自名畫家遺孀龐辛思媛（王綺琴飾）的恐嚇信，目的是報「被騙走家傳名畫」之仇，與此同時，龐辛思媛世姪女Charlie為替其出頭，答允陪蔣定天出海。對Charlie有不軌企圖的蔣定天，期間頻頻露出急色樣，更明言：「不如禮尚往來，等我一層一層剝開你？」此時幸「進擊的」售貨員區嘉妮Jennifer（葉蒨文Sophie飾）傳來「女僕Look」自拍照，成功引走蔣定天。

剛於《超能使者》扮演正氣角色的張國強，今次搖身一變背妻偷食的「咸濕富豪」，他受訪時說：「拍呢類戲好多時都幾踩界，好彩啲對手都信任我，大家知道點樣達到效果。」

他表示最難忘跟Ali漫步沙灘戲，皆因拍攝當日氣溫急降又大風，加上劇情所需要赤腳，令2人凍到震，說：「嗰日我準備咗薑茶同Ali分享，點知佢又有，所以佢係一個幾窩心好拍檔。」與太太結婚34年的KK出名「愛妻號」，雖然過去不止一次與女拍檔有親密演出，但入行多年的他，仍能保持零緋聞，他說：「多謝太太多年信任。」

昨晚另一焦點，是金牌人生教練岑曉婷Erica（莊鍶敏飾），大搞自我增值課程，名義上教授全方位造型及禮儀，但一班女學生實質只為博取「釣金龜」機會，學生之一的Jennifer便成功搭上蔣定天。

問到Jennifer現實中可會像劇中角色恨嫁入豪門，Sophie透露無論於英國留學期間，抑或現時身邊都不乏富二代及有米男士，但她認為品格更重要，並謂自己揀另一半，著重性格夾不夾，最喜歡風趣幽默的暖男，Sophie並以「著鞋論」比喻愛情：「有錢係Bonus，但首先要快樂，為錢勉強自己唔會快樂。我覺得揀伴侶同揀鞋一樣，適合舒服係最好，好似我屋企最貴嗰對高踭鞋我好少攞出嚟著，我都係最鍾意著波鞋。」

（即時娛樂）