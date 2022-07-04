蔡思韵預告演個人舞台劇 劉俊謙任編劇 朱栢康當導演 岑珈其盼衝出香港 (18:32)

蔡思韵（Cecilia）和男友劉俊謙、朱栢康及岑珈其，今年齊集同一經理人公司，他們本身已是親密好友，如今更成為同事兼戰友，4人透露新一年大計，將有演藝合作大計。

蔡思韵總結2022年，忙於不同工作及拍攝多部電影，她說：「𠵱家拍緊一套好有意思嘅香港電影，整個製作非常特別，邊拍邊興奮，接下來會拍2套同自己好唔一樣嘅角色。2023年我想貪心啲，一直有一個諗法，讀書時做好多舞台表演，來年我想做Solo演出，想用自己熟悉舞台媒介表演，到時搵朱栢康同劉俊謙任專業顧問，幫我一齊創作，岑珈其識咁多人，梗係搵佢做監製。」

劉俊謙早前拍完電影《九龍城寨》，大部分時間留在台灣拍戲的他，6月才返港，他說：「因為演員很多時都被動，自己想多啲唔同形式創作，所以想自己嘗試寫故事，台灣工作時候開始寫劇本，已經完成3稿，𠵱家搵前輩修正，希望大家多多指教。」

今年可算是岑珈其的豐收年，演出電影、電視劇，任綜藝節目主持，岑珈其於ViuTV劇《IT狗》演出，令他入圍韓國釜山國際電影節提名「亞洲內容大獎」最佳男配角，他說：「非常幸運，可以加入呢個大家庭，同時有機會去到釜山電影節開眼界。目標想嘗試衝出香港，嘗試拍另一啲地方製作，呢個係好好經驗，了解人哋文化同拍攝，令自己有新衝擊。」

岑珈其指自己國語不太靈光，劉俊謙讚Cecilia是好幫手，他說：「當時我喺台灣拍3部戲，都係佢幫我。我哋用熟悉語言演戲，好多時會去思考點樣演好戲，但當用唔熟悉語言演戲，就唔係去思考點演戲，而係想點樣講好對白，就算係家常對話，我每晚都會搵佢幫我練發音。」

朱栢康舞台劇叫好叫座，同時亦參與電影演出，踏入40之齡，更籌備重大計劃，他說：「做演員亦應該涉獵導演範疇，做創作時必需要帶導演視覺講故事，有了這樣的知識，就會明白導演語言，踏入40歲我覺得可以更換一下工作位置，涉獵自己不知領域，雖然做過舞台劇導演，但自己亦會擔心，朋友說有好的準備及一位好的副導演幫忙，是不需要太擔心。今次拍愛情片，我重申我想做導演，但我都係演員。」

（即時娛樂）