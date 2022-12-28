毒舌大狀｜王丹妮廖子妤姊妹變仇家 感謝黃子華幫助入戲 (20:12)

王丹妮、廖子妤、栢天男有份主演的電影《毒舌大狀》，將於賀歲檔推出，飾演名模的王丹妮跟名媛廖子妤及其任職整容醫生的老公栢天男因紛爭，鬧出官司訴訟。

王丹妮和廖子妤繼電影《梅艷芳》扮兩姊妹，今回大逆轉演仇家，王丹妮花了近2個月研究演繹方式：「我們要用好多能量去鬥，情緒抑壓得好辛苦，我試過拍到想衝過對面枱捏死她！」廖子妤難忘有場探監戲，跟王丹妮怒目對視，富挑戰性兼考演技，但覺得好好玩：「鏡頭以外，我們好有默契，刻意分隔開，不傾談，讓彼此培養情緒。」

羅孝勇戲中也參演律師角色，王丹妮稱是首次夫妻檔拍戲，但沒有同場對戲，希望將來再有機會合作：「我們回家後有默契不談公事，但這部戲試過收通告一齊開工，我收工跟他一齊食宵夜，食完輪到他開工，是個好好的體驗。」

廖子妤好開心趁拍戲著靚衫，自嘲現實中沒儀態，跟名媛角色價值觀、身世差距好大，開工前要在家中穿高踭鞋練行路、拿酒杯以及吸煙姿勢：「多謝黃子華拍電影《飯戲攻心》時，教我吸煙手勢，他說吸煙是壞習慣，不過運用在拍戲上終身受用。」王丹妮也感謝黃子華帶動投入演戲：「他即使不用埋位，也站在鏡頭旁邊交足戲幫我們。」3人又指謝君豪戲味濃，拍法庭戲唇槍舌劍，猶如近距離欣賞一齣舞台劇，嘆為觀止。

栢天男是圈中型男之一，他笑言現實中無膽量花弗，對愛情專一，可是入行6年未找到對象：「我初入行時無錢識女仔，近年經濟才好少少。」問到想不想娶個「白富美」老婆？他說：「感情隨緣，最緊要溝通到，有人覺得這行易識人，但好多人嫌我鬚拮，又怕我講英語難溝通。」

（即時娛樂）