陳山聰否認獲高人指點助催運：如有就中六合彩先 (19:26)

無綫今天（28日）安排《萬千星輝頒獎典禮2022》「最受歡迎電視男、女角色」10強部分候選人會晤傳媒。

有報道指視帝大熱之一的陳山聰，出席活動時手戴水晶及佛珠，因獲高人指點助催運，被問到此事，他否認：「邊有呀？識我都知經常戴飾物，如有高人指點，就中六合彩先啦！要幫個仔交學費。」不過他表示曾相約與友人到廟宇還神，因年初祈求多劇推出如願以償。

對於視帝獎被看高一綫，他表示能與郭晉安、馬國明、林敏驄、陳豪、黃宗澤、陳展鵬一同殺入最後十強十分感恩，當中更有幾位已是視帝級人馬，他說：「能夠與他們落場比賽，是非常開心的事，無論結果怎樣，已跑到最後800米入直路，便盡自己最大的努力，平常心面對。」

陳山聰坦言每年在頒獎禮席上都好緊張，問可有準備好得獎致謝詞？他說：「其實我覺得每年都應該要諗定，始終都希望有一日會是自己，有好多人都想悉心多謝，但我不可以現在說，希望當晚大家聽到我講。」

劉佩玥今年獲「飛躍進步女藝員」、「最受歡迎電視女角色」、「最受歡迎電視拍檔」及「最佳女主角」4項提名，已覺得開心榮幸，滿足及感恩，是個很大的鼓舞，坦言最有信心是「飛躍進步女藝員」，她說：「我都入圍了很多次，論年資的話都OK，明年入行10年，覺得今次機會好大，我一向對自己演出好有信心，但攞獎自己控制不到，最緊要做好演員的本分。」

郭柏妍憑劇集《下流上車族》車芊芊一角，同是「飛躍進步女藝員」熱門人選，但她卻明言更希望劇中媽媽江美儀得視后及一家人上台攞最佳劇集。

（即時娛樂）