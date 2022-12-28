蕭正楠區永權音樂會歌衫環保概念 伍仲衡：簡單是美 (21:54)

蕭正楠、伍仲衡與區永權將於1月6日假灣仔伊館舉行《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會，籌備工作進行得如火如荼，舞台服裝邀得香港時裝設計師DorisKath Chan為他們設計歌衫，以環保概念主題，推動環保呼籲大家切勿浪費。

三子跟設計師Doris開會，說：「搵Doris的原因是佢嘅設計概念係一裙多穿、一恤多穿，就算飾物都可以一飾多穿，都係希望2、3套就可以拼到十套八套的感覺，環保係不需要買太多東西。」《HEA TOGETHER LIVE 2023》音樂會的服裝形象設計分為三大造型，三人於演唱會第一部份以一裙多穿、一恤多穿時裝設計理念，重新設計華服，大膽採用鮮艷奪目之顏色帶出演唱會開心主題。

伍仲衡分享環保概念，說：「其實生活應該是簡單，Simple is beautiful。好似Doris做的第二套衣服，幾件衣服拼在一齊，又不會浪費。」蕭正楠欣賞Doris為他們各人的特點套用不同顏色，墨綠色代表伍仲衡沉實有多才多藝的性格、深彩藍色代表蕭正楠一向官仔骨骨加唱歌實力的性格而桃紅色則代表區永權耀眼和藹可親的笑容與音樂的實力。至於特別嘉賓名單一直保密，他們開工作會議當天嘉賓也登場，原來是區永權的11歲兒子區靖崋（Ambrose），他會在演唱會中跟爸爸一起打鼓Jam歌。

（即時娛樂）