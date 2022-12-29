輕‧功｜蔣祖曼首次拍古裝戲 鄭俊弘讚朱敏瀚好攬 (16:09)

鄭俊弘從後攬着朱敏瀚，事後大讚對方好攬。同場的蔣祖曼亦首次以古裝造型亮相。（大會提供 / 明報製圖）

無綫劇集《輕‧功》昨晚一集講述翊嵐（蔣祖曼飾）終於向爸爸十一（黎耀祥飾）坦白與Duncan（李日朗飾）分手真相，原來嵐嵐做婚前檢查時發現不育，因此決定與Duncan分手，亦沒有告訴Duncan這件事。十一問嵐嵐為何不和Duncan坦白，嵐嵐哭着說：「佢可能冇所謂，但係我有。我知道佢爸爸媽媽好想抱孫，我睇咗幾個醫生都話冇辦法，其實我真係好想做媽咪。我細個覺得自己會係一個好老婆、好媽咪，但到頭來我兩樣都做唔到。」最後十一抱緊淚崩的嵐嵐安慰道：「老竇唔識講嘢，你要喊就喊啦，有老竇喺度。」

慣常飾演專業人士及女強人的蔣祖曼在昨晚一集首次穿古裝登場，劇情講到嵐嵐及元植（鄭俊弘飾）為志威（韋家雄飾）執導的電影《新輕功》拍攝先導片，兩人齊齊古裝上陣，風仔（朱敏瀚飾）則女裝上陣做嵐嵐替身。蔣祖曼坦言一直恨拍古裝戲：「我又估唔到自己個古裝造型都幾靚，同埋女俠造型都比較適合自己。」

提到劇中有少許動作戲，她笑言：「好彩講我個角色唔係好打得，不過嚟緊都要苦練吓啲武功，希望遲啲有機會拍打戲可以更得心應手。」蔣祖曼續指難忘被鄭俊弘用額頭硬撼後尾枕：「好記得嗰日導演叫佢唔好就住直接撼落嚟，因為我未演過動作戲，驚反應做得唔夠好，就住就住反而可能要拍好多次。最後佢真係衝埋嚟撞落我後尾枕，之後一Take就搞掂，我諗佢都好痛，嗰吓反應好自然。」

無綫娛樂新聞台在拍攝當日到現場探班，見鄭俊弘從後攬着朱敏瀚時露出一面冧樣。鄭俊弘笑言：「朱敏瀚幾好攬，佢條腰好苗條，同埋膊頭又好厚喎！」蔣祖曼笑指朱敏瀚古裝Look似足外籍人士。

（即時娛樂）