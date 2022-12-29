毒舌大狀｜王丹妮睇黃子華演法庭戲爆喊︰用盡成世人力量都忍唔住 (17:13)

黃子華、謝君豪、王丹妮（Louise）、廖子妤、何啟華等主演的電影《毒舌大狀》大年三十（1月21日）上映。Louise拍攝前花了不少心機準備事前工夫，務求搣甩《梅艷芳》時的感覺，帶給觀眾一個不一樣的王丹妮。

Louise在戲中一夜間由國際名模變成階下囚，坐足兩年冤獄令她性情大變，食煙、化醜變殘樣通通有齊，就連手指、腳趾都要填上啡色污糟物，頭髮亦要散上鹽粉令其看上去很粗糙，塑造出由名模成為犯人的強烈對比感。Louise說：「只要是電影需要以及能突顯出角色，完全無所謂。」談到她拍攝時要跟懲教人員奮力搏鬥，就連導演喊Cut後仍情緒激動，眼淚流過不停。她搞笑說：「好彩拍前有拉筋熱身，1個打10個都冇問題。」

Louise在戲中要用手語跟女兒溝通，她特別去上手語初級班並獲畢業證書，更自費跟著名舞台劇演員邵美君老師學演戲。導演透露有天叫Louise到拍攝現場觀察及感受子華做法庭戲時的張力，好讓她為翌日拍攝作準備，豈料Louise觀看時已投放真感情，激動地哭了出來。Louise事後說：「我真係覺得自己（曾潔兒）好慘。導演好衰，嚇鬼死我。我以為自己忍得住，但子華實在演繹得相當出色，我用盡成世人力量都忍唔住淚水。」

（即時娛樂）