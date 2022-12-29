馮允謙明年3月首踏紅館開騷：等了11年終於有機會 (16:55)

馮允謙（Jay Fung）昨晚（28日）於尖沙嘴舉行新碟《LOVE & LOSS》發布會，他的家人從外地回港到場支持，C AllStar成員梁釗峰及陳健安也撐場，並招待了數十名歌迷，Jay Fung即席獻唱歌曲《報復式浪漫》、《Freakin' Nightmare》、《Me and the Moon》及特地送給哥哥的Medley，當唱出送給已故嫲嫲的《給缺席的人唱首歌》時更眼濕濕。他直言希望明年有機會參演電影，更自薦可以演精神有問題角色，指相信平時性格文靜的自己會有很多發揮。發布會尾聲Jay Fung向歌迷報喜訊，他高呼：「3月紅館見！」來年他將首踏紅館開騷。

Jay Fung今年7月在九展完成一連4場演唱會，他坦言沒想過那麼快可以在紅館開騷，收到通知時感到驚訝，他說：「有得在紅館開，我當然𦧲飯應，等了11年終於有機會，十分感恩。」

他表示已叫家人到時會飛返港支持，他笑道：「哥哥話公司可能要調他到紐約工作，今次可能又來不到，上次細佬知我開騷都去旅行已好嬲，今次再這樣兩個都唔好做兄弟喇！」問女友屆時會否回港捧場？他說：「女友都話會返嚟，聽住先啦！如果又唔返就冇女朋友喇，這件事對我來講好重要，希望大家來參與。」

Jay Fung表示紅館騷一切細節仍未有定案，問可會跳唱或除衫騷肌？他說：「考慮下先啦！相信啲人入場都是想聽我唱歌，未必想睇我除衫，跳舞方面都是考慮下，始終我最著重是唱歌，最緊要啲聲好同畫面靚。」

（即時娛樂）