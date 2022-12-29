朱敏瀚自認「咪霸」 盼唱電視劇主題曲 邀JW擔任導師 (17:21)

蔣祖曼、朱晨麗（朱朱）、朱敏瀚、鄭俊弘、龔慈恩、韋家雄和鄭子誠等，今天（29日）到鰂魚涌室內攀石場宣傳劇集《輕‧功》，他們分成兩組施展「輕功」，看誰攀得最高，得分最多，朱敏瀚幾乎攀到最高位置，可惜最終體力不繼，幸沒有受傷。另一組鄭俊弘、朱朱和蔣祖曼亦不弱，雙方打和收場。

問朱敏瀚現在想做什麼？他說：「新一年，我想嘗試唱電視劇主題曲或插曲，什麼歌都好，就算兒歌都沒所謂，想有自己的歌曲，打開音樂平台，JW（王灝兒）已答應做我導師。我之前向高層提過，但未有進一步消息。」他透露中學是「咪霸」，但入行後見識過其他歌手唱歌，就不敢說自己唱歌好叻，而其偶像是陳奕迅，很開心陳奕迅今次開騷，他亦撲到飛，又有時間睇到。

蔣祖曼在劇中多場喊戲獲好評，她很驚喜，感謝對手及給過意見的人；朱朱昨晚亦有場爆喊戲，朱朱說：「我當時想到自己離鄉別井，很久沒見過媽咪，一時感觸便落淚。（喊戲沒難度？）都不是，要有些技巧，想傷心及容易觸發情緒事情，例如與家人關係和想念的長輩。（與媽媽是否像劇中一樣常吵架？）媽媽不在港，我都想和她鬧交，其實兩母女鬧交都是愛的表現，我都想媽媽在我身邊，開心和傷心都可以與她分享，希望媽媽快點來港與我團聚。」

（即時娛樂）