陳奕迅自爆21歲做春茗騷嘉賓 嬲爆唱歌遭台下觀眾忽視 (17:48)

陳奕迅（Eason）昨晚演出第15場紅館演唱會期間，全場歌迷起哄要求聽《浮誇》，Eason最初表示︰「呢首歌邊好聽呀？我介紹新歌你聽，有冇聽《人啊人》？深入探討人啊！《浮誇》係老歌嚟㗎啦，我入新藝寶第一首歌，2005年6月7號出碟。我記得晒我出碟日期，係咪好變態？哈哈﹗前日我已經講咗，呢個騷係講『NOW』，唔好講番前日啲嘢。」不過，現場觀眾仍不罷休，繼續大叫《浮誇》，Eason只好唱出歌曲的第2段︰「前日唱第1段，今日唱第2段啦。你哋呢個年紀好鐘意懷舊，但係唔可以懷咁耐。人係要向前，要返番上去。」

現場不少觀眾只顧拍片，Eason笑道︰「你睇你哋﹗冇乜反應﹗」觀眾報以熱烈歡呼聲，Eason續說︰「其實我唔係好需要反應，咁多年，試過未唱就好有反應，又試過唱完冇反應。我21歲喺灣仔會展演出人生第一個騷，係人哋嘅春茗。我當年連自己歌都未有，上台唱張學友《望月》。我一路唱，台下嘅人一路喺度猜枚。我唱完後返入後台，好嬲，發誓以後要好聽到佢哋膀胱爆都唔去廁所，留喺度聽我唱歌。過咗幾年，人大咗，人哋急尿到臉變紫色，唔通都唔畀人去咩？勸都勸佢去啦﹗不過，後生就應該係咁。其實我都好後生，48歲仲係好細個，我係一個BB仔嚟㗎﹗」

尾聲時，Eason稱未能跟熱情的觀眾攬攬惜惜很慘，希望能在2023年補償給大家，如在街上見到大家就擁抱一下。昨晚捧場的嘉賓有鄧麗欣、丁子高、何超蓮、何超雲及蘇志威等。

（即時娛樂）