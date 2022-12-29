魏浚笙做歌影視三棲藝人 新歌以「陪伴」為主題 自資6位數圓歌手夢 (17:33)

24歲的魏浚笙（Jeffrey）出道2年，由素人身分參加電視台真人騷《調教你男友》，無心插柳打開演藝之門，到ViuTV綜藝節目《膠戰》系列的「煨sir」，今年參演電視劇《I SWIM》飾演校隊代表「余浪沖」、《百萬同居計劃》的李希然，明年初他的處男作電影《超神經械劫案下》亦即將面世，今天正式宣布以新人身分闖樂壇出道，2023年做歌影視三棲藝人。

圈中多位前輩、好友、導演以及合作過的台前幕後單位，得悉Jeffrey推出第一首單曲，紛紛於社交網幫忙宣傳力撐Jeffrey，包括：鄭秀文、毛舜筠、黃德斌、簡慕華、彭秀慧導演、馮志強導演、應智贇導演、簡君晋導演、好友6膠、Tyson Yoshi、Stanley@MIRROR、Alton@MIRROR、袁澧林與洪嘉豪等。

Jeffrey首支單曲《第一個迷》今天在商台叱咤樂壇首播，為圓歌手夢，Jeffrey不惜工本自資6位數字製作第一首單曲及拍攝MV。Jeffrey親自邀請黃偉文（Wyman）、林奕匡及Edward Chan合力度身製作出道作。

新歌內容以「陪伴」為創作主題，充滿深度和溫度，亦是Jeffrey將自身經歷交給Wyman，由Wyman以感性動人文字，將此曲賦予生命。陪伴，絕對不是無所事事的待在另一人身旁，陪伴是讓對方感受到自己並非獨自一人，互相感受生命﹑影響生命的動力，不論是順逆境，就像頭號Fans般為對方加油打氣，一直陪在身旁。不論是一家人兩代關係、兄弟姊妹、情侶到朋友之間，所有關係都需要陪伴；Jeffrey希望大家記住身邊總會有「第一個迷」陪伴，撐著一把傘守護，度過「最壞的季節」。

Jeffrey首支單曲便獲林奕匡、Wyman及Edward Chan等重量級音樂人製作，他感到感恩及超現實，他說：「我都是以面皮厚，心口掛個勇字的心態去搵他們，多謝他們給一個新人的機會。我想做一首認真有誠意單曲，開始我的音樂旅程，希望喜歡他們作品的人，也會喜歡這首歌，皆因我真的好鍾意唱歌，亦好用心去製作這首歌，尤其今次找到Wyman幫我作詞，絕對是我做歌手的一個bucket list。」

Jeffrey透露在時尚活動中認識了Wyman，他說：「我是聽廣東歌成長的90後，Wyman更是陪伴我與不少香港人成長的填詞人，他的歌詞坦誠感性。入行後能夠在時尚活動見到他，已感到很奇幻，每次見到面交談了幾句，見多幾次面，我終於鼓起了勇氣，與Wyman說我新一年想做歌手，希望他可以幫手作詞，Wyman好好人，好爽快答應，他還叫我寫一點日記故事，令他認識我入行這2年的點滴。」

提到以歌手身分加入樂壇，Jeffrey自言要儲起勇氣，他說：「這兩年內，由一名素人入行成為藝人，過程奇幻充滿挑戰，由做綜藝到參與劇集、電影，都是學習的新課題，每一年都希望自己成長，挑戰到自己。今年年中就構思2023年要有新挑戰，所以想嘗試做歌手，用歌聲分享自己的情感。」對於斥資6位數字圓夢，Jeffrey表示：「我工作了2年，亦儲起了一些錢，有些人會儲錢做首期、有些人會買車、做一些自己喜歡的事獎勵自己，我就用這一些儲蓄試試自己可否可以做歌手，也是一種追夢。」

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（即時娛樂）