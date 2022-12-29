王灝兒衝事業未想結婚 見家姐湊仔忙爆 嚇怕唔想做阿媽 (19:03)

JW自覺演戲及唱歌方面也有進步，如今年可獲得「飛躍進步女藝員獎」，對她來說更有意義。（林祖傑攝）

王灝兒（JW）憑劇集《痞子殿下》及《聲夢傳奇2》打入無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》「飛躍進步女藝員」10強，她同時聯同《痞》劇拍檔周嘉洛、陳瀅、朱敏瀚及張頴康角逐「最受歡迎電視拍檔」，以及憑《愛‧回家之開心速遞》主題曲《愛心灌溉》、《白色強人II》插曲《Wish》角逐「最受歡迎電視歌曲」。

JW視「最受歡迎電視拍檔獎」為囊中物，也自覺演戲及唱歌方面也有進步，如今年可獲得「飛躍進步女藝員獎」，對她來說更有意義。JW希望未來有機會演殺人犯、變態殺手等角色，也想飾演如《反黑路人甲》中的幫派大家姐，希望張振朗、朱敏瀚可向監製推薦她。她不認同自己因拍劇而耽誤了歌唱事業，強調對音樂的熱誠無變，今年首次參與創作的歌曲《FF》更成為4台冠軍歌。

JW稱與拍拖6年的男友葉韋彤感情穩定︰「男友很支持我，曾見我拍劇52小時沒睡覺，怕我駕車危險而管接送。這些小小的支持，對我來說已很Sweet﹗」談到結婚計劃，JW坦言時代已不同，她未想生小朋友，見家姐生了孩子後沒時間做自己的事，自己也怕了。她說︰「我身為姨姨，也沒有足夠時間給侄仔，又怎會有時間自己生一個小朋友。先雪卵吧，考慮清楚再決定。如果將來沒時間又很想要小朋友，就當侄仔是自己的兒子。男友會尊重我的想法。」

欲知專訪詳情，請留意明天（12月30日）明報娛樂版。

（即時娛樂）