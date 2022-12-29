勁爆2022｜陳健安奪音樂製作獎自覺未夠班 (22:29)

《新城勁爆頒獎禮2022》今晚（29日）假灣仔會展舉行，C AllStar的陳健安（On仔）憑《創作者的派對》及《厭惡物圖鑑》獲頒「勁爆音樂製作獎」。On仔甫上台就澄清他的手沒有受傷，只是造型。他說︰「我首次以個人身分得獎，原來很緊張。我覺得自己未可以獲得這個音樂製作獎，因為我未試過監製別人的歌，都是監製自己的歌，因此這對我來說是很大的鼓勵和目標。我要多謝C AllStar 3位兄弟，我們未來會以更多個人身分在不同平台出現，無論是個人或組合身分，也希望大家繼續支持我們。」

林奕匡憑《難道我還未夠難》獲頒「勁爆作曲獎」，「勁爆編曲獎」及「勁爆監製獎」分別由JNYBeatz、T-Ma奪得。「勁爆填詞獎」得主黃偉文不在港，由歌曲《我地》主唱鄭欣宜上台代領。欣宜說︰「多謝大家鍾意《我地》這首歌及其歌詞，我也想在此多謝黃偉文先生給了那麼多份漂亮的禮物給在座多位歌手，包括我。」

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（即時娛樂）