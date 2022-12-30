中年好聲音｜柳冕靠兒子窩心舉動衝破心理關口 肥媽感動落淚 (22:25)

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》周日（1日）晚一集，上演第二部曲《挑戰！兩個只能活一個》最終回，50強最後15位選手將出戰爭奪剩餘的8個出線名額。這集15位選手全部出場後，最後還剩下1個出線名額，根據賽制會由「100強+50強」中奪得最多燈數的選手直接晉級。最終竟有3位8燈選手同分，究竟邊個有得留低繼續比賽？

上回合獻唱《無言感激》的殘障人士柳冕，其充滿生命力的演出感動不少網民。這集柳冕獻唱林子祥的《擁抱》，獲伍仲衡大讚：「你唱歌好舒服，我聽得好Relax。」呂方則說：「自然淡定，將歌詞內容唱出嚟，好似講緊（故仔）畀你聽咁，咁就令到我好舒服，唔需要好多高音同技巧。」柳冕坦言可以重拾自信登上舞台，全靠兒子的啟發及幫助，他說：「細個送佢返學，永遠都係早一條街放低佢，等工人姐姐接手送埋剩低段路，因為我驚佢嘅同學、老師同其他家長見到佢有個傷殘嘅爸爸，會畀說話佢聽同歧視佢。」最終兒子的一個窩心舉動，令柳冕終成功衝破心理關口。他說：「有一次我接佢放學，佢好遠就行過嚟嗌爸爸，咁啱有個同學喺度，佢就同同學介紹話：『呢個係我爸爸。』嗰時聽到係好開心同感動，我個仔都唔介意，點解我要介意人哋眼光？」肥媽被柳冕的故事感動流下淚水。

網上人氣高企的顏志恒100強比賽時獻唱的《一首歌一個故事》片段，在YouTube已吸逾34萬點擊次數，亦是上回合點擊次數最高一段影片。緊隨其後是「鮑大人」鮑聖光獻唱的《倩影》，點擊次數為30.8萬。這集顏志恒獻唱歌神張學友的《我應該》，被主持車婉婉踢爆是「傳聞中冇人敢挑戰選手」，到底事實是否如此？

（即時娛樂）