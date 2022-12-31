「零針者」何韻詩首參觀M+博物館︰大鄉里終於出番城 (14:48)

特首李家超早前（28日）公布最新防疫措施，29日起取消檢疫令，不再界定密切接觸者、取消疫苗通行證、取消所有入境強制核酸檢測及取消所有社交距離措施，只維持口罩令。「零針者」何韻詩自言「終於名正言順有街出」，29號當日即辦Goomusic員工小旅行，一行3人堂食午餐後，就衝去西九文化區M+博物館看展覽，更在「師父」梅艷芳的巨型畫像前「打卡」留念。

阿詩說︰「作為0針人，其實呢年幾無得出去食飯都無乜嘢（反正鍾意自己煮）、無得shopping無得睇戲睇show都無乜嘢（反正我自閉），最痛苦係目睹呢年香港多咗唔少展覽，而自己完全得個恨字。今日終於名正言順有街出，第一時間搞個員工小旅行，係咁意去堂食咗個午餐攞個意頭後，就一齊衝去M+參觀同埋睇展覽。聽咗朋友描述好一陣子，終於有機會親身感受。除咗靚wor大wor呢啲基本形容詞之外，第一個真正感覺，係『安慰』：香港終於有個能媲美世界其他地方嘅美術館！（起碼建築空間同配套上肯定係，內容呢，喺咁嘅環境下真心唔容易，還有待時間考驗......）」

阿詩回憶幾年前到北歐旅行，常見當地一家大細參觀美術館，發現當地人在充滿藝術氣息環境中成長，因此簡單如家居佈置也能展示出美學觸角。她續說︰「香港人真係苦，等咗咁多年，到今日先至可以有一個比較接近呢種級別嘅藝術空間。當然喺咁嘅環境下營運自然有其難處，但又，任何環境都有某種藝術存在嘅可能。好好奇，假以時日香港人能唔能夠將『到藝術館看展覽』變成生活（自然的，而不是打卡式的）一部分？好老實講暫時睇還有點遙遠，但無論如何能有如此一個art space，都算係朝著好嘅方向嘅一步。未睇嘅八號前好去喇喂。唔好意思我知大家已經睇咗十世，但諒在我哋大鄉里終於出番城，由我post下自high吓啦～由於真係太耐無出街，行咗幾個鐘後我哋宣告死亡，行到眼瞏瞏。」

（即時娛樂）