輕‧功｜59歲龔慈恩與黎耀祥舞住比武 稱1人分飾2角有難度 (17:32)

無綫劇集《輕‧功》昨晚（30日）一集講述繆妙（龔慈恩飾）當年的替身何索（龔慈恩分飾）從外地回港，並主動要求於志威（韋家雄飾）執導的電影預告片客串演出，惟志威處處為難何索，更間接令到何索受傷。志威女友嘉嘉（楊卓娜飾）怪責志威因當年對何索求愛不遂才故意公報私仇，志威以保清白終揭出與何索不可告人的往事。原來當年何索為了想升呢做主角，慫恿心急做導演的志威拿《輕功》劇本出去賣，惟後來因事故泡湯，志威從此對何索充滿戒心。另邊廂，何索與十一（黎耀祥飾）無故被記者追訪並登上娛樂新聞，十一好友懷疑有人刻意向記者放料。

龔慈恩稱一人分飾兩角有難度，為突顯兩個角色的不同而花了很多心思。她說︰「繆妙比較溫柔，何索就硬朗啲，演呢兩個角色嘅聲線、溫柔度都要有所差別，所以我兩邊都放盡去演，希望觀眾易啲區別。」談到與黎耀祥舞住比武一場戲，龔慈恩說︰「拍呢場動作戲冇咩難度，因為同祥哥呢啲咁好嘅演員合作，佢會識得就我！可以著番古裝、吊吓威吔同拍吓動作戲，對於我嚟講好似返番以前嘅Party咁，大家都玩得好開心。」對於被網民稱讚為「逆齡女神」，她分享保養心得︰「工作時間唔穩定，我冇乜固定做運動時間，有時間就約朋友行山、跑步。最近天氣咁好，呼吸多啲新鮮空氣就更加好。我比較注重天氣嘅轉變，如果去到比較乾嘅地方，啲皮膚會即刻話我知，咁我就會用加濕機Keep住濕度。護膚品都好重要，最緊要適合自己嘅膚質、年紀同埋當時嘅天氣。」

（即時娛樂）