關智斌生日聚會搞大咗 20年前半裸照「出土」要沒收 (19:37)

關智斌（Kenny）42歲生日，多年來沒有跟粉絲舉行聚會，今年他決定跟fans過生日，逾百人出席，Kenny滿場飛更坐勻每張枱跟fans互動，被笑指是「坐枱」搶手貨。生日會於尖沙咀一間餐廳舉行，餐廳負責人林柏希被臨拉夫做司儀。

Kenny到場時見逾百粉絲的大場面好驚喜，笑指自己「搞大咗」，兩星期前跟同事說想跟粉絲聚會，之前曾答應但沒有實行，說：「今年睇吓有冇人想出席啦，你幫我問吓先啦。」原本預30人，簡單見面食飯，結果百多人參加，Kenny很感動：「多謝你哋冇唔記得我。I love you all！Thank you！」

問及來年工作安排？他稱會繼續拍攝自己喜愛的電影及電視劇，有粉絲大叫「開show」，他回應說：「係喎！開show喎！真係技癢，我都好耐冇唱歌啦。真係好衷心多謝大家，所以我嚟之前已經講：『你哋有乜嘢需求我盡量滿足！之前應承咗幫你哋簽嘅專輯、寫真集、相等等，總之來者不拒！』」有人拿著一張Kenny半裸poster要求簽名，他笑說：「嗰張可以收埋佢！可以收埋佢！呢張已經係廿年前嘅裸照呀！我都真係唔好意思，嗰陣時啱啱出道呀。呢張相應該有廿年，張紙仲未黃嘅？哈哈，你又keep得幾好喎！」

Kenny對上一次跟fan club聚會是十多年前，說：「我都幾內疚，因為佢哋成日喺IG留言畀我，成日都鬧我，呢度差唔多每個人都鬧過我㗎，哈哈。話我成日走數，跟住我就諗，咦！不如今年生日趁呢個機會畀佢哋當面鬧我啦，哈哈！」

（即時娛樂）