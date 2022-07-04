張天賦認天生反叛唔乖仔 入行後為目標向前衝 盼成為別人眼中實力派歌手 (23:05)

張天賦（MC）出道兩年就登上紅館舞台，下月20至22日舉行3場《This is MC》演唱會。MC回憶最初知道公司入紙申請紅館檔期後非常驚訝，擔心自己演出經驗及歌曲數量未夠，因此準備了很多歌，有些更可能是觀眾在演唱會當晚才首次於現場聽到。第一次開騷就挑戰四面台，MC有壓力，不斷跑步練氣，希望舞能比之前跳得更勁，亦預告屆時會自彈自唱，一嘗做「鋼琴王子」的滋味。

他遺憾父親已離世，未能親眼看見他開騷，但已為亡父預留門票及一個紅館內的最佳位置。「我曾答應他，如我有天開演唱會，會留一個最靚位置給他。這個承諾已變成習慣，相信他會看到。」MC自覺幸運，比他高大靚仔、歌精舞勁的大有人在，自己能走到這一步要多謝很多人。他自覺只是一個喜歡唱歌、又有人喜歡聽他唱歌的普通人，希望能成為大家眼中的實力派歌手。

談到擁有一副壞男孩外表，MC坦言天生就不是一個乖仔，從小就反叛，有很多鬼主意。「我未必是一個壞的男仔，但一定不是乖的人。我小時候未識走路，已每天爬入廚房將煲和碗拿出來敲，又會拿着剪刀四圍剪；長大了點後，又喜歡整蠱同學仔。」他自覺入行後已踏實了不少，會為目標全力向前衝，不再像從前懶惰。仍然單身的他覺得藝人拍拖會受很多限制，希望未來的女朋友能體諒。

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（即時娛樂）