許廷鏗自家製作演唱會 台上訴心聲：呢兩年非常唔容易 (20:37)

⼀連兩晚的《【in the round】ALFRED HUI 許廷鏗 LIVE 2022》昨晚於九展Star Hall舉行頭場演出，這是許廷鏗獨立發展後首度舉行人個唱，他花盡心思製作，邀請per se、吳林峰、鄧⼩巧、《全⺠造星4》的WinWin及CK擔任嘉賓，讓演唱會極盡視聽之娛。

許廷鏗原本籌備新專輯時打算舉行新碟發布會，碰巧遇上Star Hall的跨年檔期，就一不做二不休，將發布會搞大去做，變成兩場演唱會。演唱會貫徹了「in the round」的概念，以Catwalk配以圓形舞台的設計，將Star Hall變成四面台。獻唱新歌的環節，Alfred特別構思了以劇場形式演繹即將收錄在新碟的作品如《平庸之⿁》及他填詞的《良⼼發現》、《聆聽世界這分鐘》。

他有感而發說：「對於我嚟講，入行呢12年並唔容易，縱然大家會覺得許廷鏗嘅音樂仕途都好順利，但其實同大家⼀樣，尤其是呢兩年係非常唔容易。多謝你哋嘅出現，對於我同成個團隊好大鼓舞...」演唱會的下半部，許廷鏗獻唱出道以來的經典歌，唱《無力感》時更與觀眾握手，由於過去三年未試過跟觀眾這樣零距離的互動，掀起全晚的高潮。

許廷鏗熱愛攝影，為今次演出而推出了⼀次性菲林相機，並以未曝光的新歌歌詞作為設計圖樣，於現場發售。昨晚他跟觀眾進行了一項創舉，邀請觀眾一起舉起相機及手機，以閃光燈拍照，為全場觀眾留下了難忘的睇Show新體驗。

（即時娛樂）