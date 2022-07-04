黃子華留港度歲谷《毒舌大狀》 何啟華揚言：3000萬票房除褲勁歌熱舞 (22:02)

賀歲電影《毒舌大狀》主要演員黃子華、王丹妮（Louise）、何啟華（Dee）、廖子妤（Fish）、謝君豪、栢天男與楊偲泳今日宣傳，眾人乘坐摩天輪轉大運。子華為宣傳電影而決定留港度歲，他說：「要留港坐鎮，票房好，不離開屋企都得。」他指電影要回本都不容易，票房起碼過4000萬才能回本，因為製作費不便宜，有那麼多演員參與演出，又有那麼多實景拍攝。他又說：「千祈唔好蝕本，不蝕本，未來才有投資者肯開戲，觀眾才有多些好戲看，行業才興盛。」問他《毒舌大狀》票房好是否有分紅？子華坦言沒有：「下部（戲）先，永遠向明天看。就算《飯戲攻心》收7700萬都沒有分紅，無理由輸打贏要，但我不介意有封利市。」

眾人討論《毒舌大狀》票房收得如何回饋觀眾支持？楊偲泳笑說票房8000萬就由她露背，7000萬就交給Fish負責，100萬就由Louise負責。王丹妮補充說：「我係保守派，我可以騷腳眼，慢慢由毫米計向上。」三女又提議想睇阿Dee除褲，至於黃子華？王丹妮說：「子華神不可以褻瀆。」子華也回應：「我除褲，全香港觀眾走晒。」

對於三女想睇阿Dee除褲，他好大方說：「每日都除褲，除多一次而已，沒所謂，票房夠勁，我就夠膽除。」子華認為有阿Dee助陣，《毒舌大狀》票房起碼3000萬，阿Dee承諾票房3000萬即除褲，還加勁歌熱舞。提到MIRROR隊長Lokman因為確診，明晚不能出席叱咤頒獎禮，阿Dee表示有慰問對方。子華笑說：「我之前都中招，又冇人慰問我，我當無事發生過。」

廖子妤日前公開跟盧鎮業的戀情，問她是否變得輕鬆？她說：「反而更緊張，驚過兩年分手。我們已拍拖幾年，但感情事很難說，緣聚緣散，所以將來我們有什麼事發生，大家不要太緊張。」她表示沒有刻意隱瞞戀情，身邊朋友均知道他們拍拖，包括王丹妮與楊偲泳，前者笑說終於不用守住這個秘密了。

（即時娛樂）