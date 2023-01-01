陳奕迅紅館跟歌迷跨年勁High 宣布加開兩場演唱會 (14:28)

Eason上車前，跟守候的粉絲打招呼並說再見才離開。（大會提供）

陳奕迅（Eason）的《Fear and Dreams》演唱會來到第18場，昨晚大除夕Eason不單開心跟全場觀眾倒數，大會於今日（1月1日）公布好消息，宣布加開1月10、11日兩場。1月5日上午10時，城市電腦售票網將公開發售8成門票。

Eason開騷以來，每晚一票難求，不單有歌迷要求叫加場，連Eason身邊也有不少朋友仍買不到飛，不停叫他加場，經過18晚演出，他考量過體力，他首肯把本來用作休息的日子也放棄，再加2場以滿足大家需求。

為了餘下9場演出平安，Eason也相當小心，就算有前排觀眾獻花，他也不敢接，不停多謝對方，他表示還有很多場數演出，他要遵守大會規定，不能太近距離接觸和收取禮物。而大除夕演出過後，他也只是隔著紅館長長走廊，跟女兒包包及老婆徐濠縈離遠揮手，脫下口罩2秒，送上凌空一吻，互祝新年快樂，繼而再一個人返酒店。

昨晚演唱會安排於晚上9點半開場，到踏入凌晨，Eason帶全場觀眾倒數，Happy New Year歡呼聲此起彼落，他不單送上最後一段《浮誇》，安歌時選了自己作曲的《床頭床尾》外，亦再次因為觀眾不肯離開，最後送上《兄妹》及《歲月如歌》，令大家除夕夜相當開心。

演唱會開始以來，Eason每晚安歌，也是跟著他出道年分開始，每年揀選一首他十分喜愛的歌曲，出道27年的他，加場之後，剛好是27場，正好圓滿了他的安歌環節。

由於大除夕封路，Eason的座駕未能離開，結果到凌晨2點才可以離開。當時紅館門外仍有大批歌迷，於寒風中呆等1.5小時，最後Eason上車前跟他們打招呼並說再見才離開，上車前更脫下口罩兩秒送上可愛鬼臉，非常搞笑。

（即時娛樂）