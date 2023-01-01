獎門人終極篇｜洪天明囝囝亂入搶Fo 陳自瑤變「人肉櫈仔」湯盈盈啜中三哥冧到暈 (14:47)

無綫節目《開心無敵獎門人》今（1月1日）晚8點半，播出1.5小時加長版終極篇，由「獎門人」曾志偉，帶領5位「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、林秀怡、程浩駿及徐文浩擔任主持。

今集嘉賓陣容強勁，包括「三哥好友隊」苗僑偉（三哥）﹑黃宗澤（Bosco）﹑黃翠如﹑陳自瑤（Yoyo）﹑朱晨麗；「將軍澳街坊福利會隊」陳山聰﹑袁偉豪（Ben）﹑張寶兒﹑單立文（豹哥）﹑胡蓓蔚（豹嫂）；「獎門人好友隊」洪天明﹑湯盈盈﹑梁靖琪﹑吳家樂﹑方力申，及「流行都市隊」安德尊﹑姚嘉妮﹑朱智賢﹑譚永浩和焦浩軒。

是集戰况一片混亂﹗話說在「爭櫈仔」環節，群星茅招盡出，當中以豹哥最狼死，他連人帶櫈坐住焦浩軒，搞到獎門人看不過眼大叫：「佢就死喇！」之後豹哥連嬌小的Yoyo都唔放過，慘變「人肉櫈仔」的Yoyo，被壓至幾乎唞不過氣。

另邊廂，安德尊因八卦離座觀戰，導致櫈仔被人偷偷佔據；及後安德尊為搶回櫈仔，經歷「男人最痛」之餘，還要跟3位猛男─三哥、豹哥及天明爭一張櫈，最終自然演變成肉搏戰，三哥的眼鏡更慘被壓歪！

隨後的「開口中」環節也陷入亂局，掉Cream懲罰幾乎「人人有份永不落空」，明明沒有爆波的「將軍澳街坊福利會隊」，同樣成身Cream收場。至於本集焦點，是天明兩個寶貝仔洪大仁（TJ）和洪竟琋（JT），皆因兩隻「百厭豬」瘋狂亂入兼搗蛋！

事緣「開口中」爆波的天明準備擲骰「定生死」期間，兩個囝囝竟落場唧Cream Standby，JT在爸爸受罰時「落井下石」掟埋一份，TJ則向在旁幸災樂禍的安德尊，發動「無定向掟Cream」攻勢，更於得逞後「風速」笑住逃離現場，天明見狀即豎起拇指大讚：「好嘢！」

最離奇的是，安德尊於「彈遮遮」環節，雖然不停答錯問題，要接受「淋水」懲罰，但他無論受罰多少次，頭上的Cream竟絲毫無「減」，兼穩如泰山，連獎門人也嘖嘖稱奇。

身為「獎老嫂」的湯盈盈竟成為老鼠屎，不但在「落大閘」期間慢幾拍兼呆企，激到隊友洪天明怒吼；在「啜乒乓」環節，盈盈只識擘大口發出「含含」聲，最終食白果的盈盈，還懶醒向三哥教路，嚇得三哥9秒9趕走對方並抵死笑道：「你教就死啦！」之後盈盈VS三哥鬥吸波，進擊的湯盈盈惜中對方即暈晒大浪，場面搞笑。

（即時娛樂）