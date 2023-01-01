Edan陪家人家中倒數迎2023 回顧去年最愛4個角色 (16:25)

MIRROR成員呂爵安（Edan）剛推出全新歌曲《LOVERSE》，昨晚大除夕他在家中開Live，跟爵屎（粉絲暱稱）互動，並講解新歌內容，Edan問爵屎是否認得MV內的屋，他說：「係拍《大叔的愛》嗰間屋，嗰幕講我喺廚房對住KK（黃德斌），然後扮惜惜，就係喺呢間屋喇﹗屋主都認得我，送咗罐鮑魚畀我食。」Edan還清唱了幾句新歌冧爵屎。Edan期間在家中倒數，並叫胞妹和媽媽「入咪」，一齊祝粉絲新年快樂。

另外，Edan在Instagram回顧去年演出的不同角色，包括李馬榮（I Swim），Coba（闔家辣），關浩德（季前賽），陽（過時‧過節）。

Edan表示2022年影視上幸運地遇上4個好好角色，遇上好好製作班底，遇上好多好好的前輩：「每次拍攝嘅過程都係不斷學習緊，每次作品出街都係一個檢視自己嘅好機會，所以我相信我又多咗啲exp（經驗）了！覺得好有趣嘅係多數出到街都已經隔咗一年，所以睇嘅時候成日都會諗，如果係而家嘅我，做出嚟係點㗎呢？

而家手上未出街嘅就得返『死屍死時四十四』，眨吓眼啲貨又冇晒，期待往後嘅角色同作品！最後感謝《I Swim》、《闔家辣》、《季前賽》同《過時‧過節》，比機會我去體驗同嘗試4個完全唔同嘅角色，比機會我去explore自己嘅可能性，好多謝比機會我同幫過我嘅每一位，小弟感激不盡。最最最後純粹個人想知，榮仔，Coba，德仔同阿陽，你哋最鍾意邊個？點解？」

（即時娛樂）