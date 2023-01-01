熊仔頭結束10年拍片生涯 為屢次自嘲「戴綠帽」向張天賦Santis道歉 (17:14)

張天賦（MC）2021年12月尾被爆與MV女主角陳濬樺（Santis）逛超市而傳緋聞。Santis當時被指疑跟網紅「熊仔頭」秘婚，Santis其後否認已婚，並表示早跟熊仔頭分手，亦已跟熊仔頭的公司解約，與MC亦只是普通朋友。熊仔頭今日（1日）凌晨在頻道上載新片，為當日舊愛Santis與MC的緋聞平息後，自己仍不時在社交網提及「戴綠帽」而向2人道歉。

熊仔頭在片中宣布因患有抑鬱症及身體不適，決定休息不再拍片，並感謝網民10年來的支持。他說隨住其抑鬱症愈來愈嚴重，自己也傷害了很多人，包括舊愛Santis及MC。熊仔頭透露︰「我當日因為抑鬱症而跟Santis分開了。我覺得既然分開了，觀眾又鍾意看熊仔頭被人戴綠帽，覺得好笑。拍片是為了娛樂觀眾，那麼是否只要我認自己戴綠帽，我用這件事來搞笑，觀眾就會重新接受我這個人呢？我不認戴綠帽，觀眾就覺得我乞人憎呢？所以我分了手，我都在影片及騷上自嘲，我覺得影片是最大，最重要有人看。我的思想全都錯了﹗」

熊仔頭表示曾有朋友告訴他Santis現在要天天吃安眠藥，形象多次被他的言論拖累。他說︰「原來我為了1、2個留言，為了多少少人看，傷害別人那麼嚴重，當然不止是對女方的傷害，對MC也有傷害。我變到不知所謂﹗這是我最後一條片，我不想再做錯事。這不是對別人的補償，傷害了就是傷害了，我沒資格補償給男方和女方。這是一個道歉，對不起﹗」

（即時娛樂）