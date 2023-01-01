姚焯菲盼拍戲演瘋狂角色 吳業坤簽新公司做Chantel師弟 (16:51)

姚焯菲（Chantel）昨晚到觀塘，出席商場除夕倒數派對，大批「小菲象」（粉絲暱稱）到場支持。玩遊戲期間，身為鐵粉的吳業坤（坤哥）突然現身，令Chantel驚喜萬分，坤哥笑言：「無見一排，高了那麼多！」他表示日前才剛從內地回港，知道有此活動即自薦參與。

受訪時，坤哥笑指首次與Chantel同台有正常交流，之前2人雖曾拍劇，但沒有對手戲；還有一次是在頒獎禮記者會上，安排他們坐隔籬，但大家很尷尬，今次則沒有這些感覺。問到太太可有到場？坤哥表示太太都想來，但又怕一個人。是否怕見到眼火爆？他笑言：「不會，她對自己應該有自信，是對我沒有信心。」Chantel對於坤哥突然出現，覺得是驚喜，指兩人雖同一經理人，但對方沒泄漏半點風聲。

Chantel表示新年願望最重要健康、開心，工作上盼推出更多新歌及有機會拍電影，挑戰瘋狂角色。問到最想跟誰合作？Chantel表示沒有特定，坤哥聞言提議JW，2人可演母女，嚇得Chantel瞪大雙眼，笑說做姐姐就可以。

坤哥透露半年前簽約新唱片公司，現成為Chantel同門師弟，新一年將主力在音樂上發展。是否要在樂壇重振雄風？他笑說：「雄風就不是在樂壇重振的，只是希望讓歌迷重新接納我，數一數我好像都放了很多年假，現在簽了新唱片公司，希望再衝過，稍後會出唱片，亦會有音樂會。（是否要努力掙錢養家？）是呀，要掙奶粉錢，我指的是操肌奶粉。」

坤哥表示雖未有「好消息」宣布，但會與太太努力造人；他又表示太太正適應香港生活，亦希望幫對方找到適合的幕前工作。

（即時娛樂）