許廷鏗孖鄧小巧唱到喊 唱到最後6秒急倒數：搵自己嚟搞 (17:11)

許廷鏗（Alfred）昨晚大除夕（12月31日）在九展舉行《In the round》演唱會尾場，為了陪樂迷迎接2023年，大會安排演唱會於晚上9點40分開始，Alfred唱到接近凌晨。

在演繹慢歌《停半分鐘聽一闋歌》的中途，突然叫停音樂：「咪住先、停一停！」立即切入最後6秒倒數，並送上一句「Happy New Year」，他便繼續唱出餘下半首歌，歌後他說：「好開心同大家踏入2023年，2023年一定要更加好！」全場觀眾反應平靜得不似預期，Alfred向台下拋波搞氣氛，唱《無力感》時，又呼喚全場起身，揚言要幫大家踢走過去一年的無力感。直到唱《面具》，引發觀眾共鳴大合唱。安歌一輪，觀眾未肯散去，Alfred最後清唱幾句《Be My Love》，於凌晨1點完騷。

整晚演唱會，Alfred以劇場形式帶出新舊曲目，其中與老友鄧小巧合唱《微時》時，Alfred激動哽咽，及後小巧獨唱《誤解》也感觸落淚。除了藍奕邦、吳林峰、《全⺠造星IV》的楊安妮（WinWin）及黃斯琪（CK）擔任表演嘉賓，RubberBand主音6號亦拍片跟Alfred隔空對唱《香港式聖誕》。

Alfred換衫再度上台唱完《事過境遷》，向四面台觀眾鞠躬，他說：「歡迎大家來到我自組公司的第一個演唱會，建立這個音樂品牌，是2年前萌生的念頭，因為經歷過不同公司、遊歷了不同地方，發現想做的事並不是隨時可以做，有些事若不立即去做就沒機會，多謝大家12年來對我的支持。」

Alfred受訪時表示首次做跨年倒數騷，倒數環節悉心安排：「我想扮到好似忘記倒數，然後突然Cut歌，到2023年第一個時刻仍是唱歌給觀眾聽，全部都是度出來，一邊唱一邊聽到控制台在我耳機裏倒數20秒，心情好緊張，真是搵自己來搞！」講到將新碟發佈會變成跨年個唱，他形容已超額完成：「觀眾也誇張地好，真的唱到一點都不怕！」

他又坦言跟小巧合唱時淚流滿面，皆因歌曲描寫他與小巧、鄭欣宜及林欣彤組合「三娘教子」的情誼：「我們識於微時，歌詞寫得好錐心，有句『生於這圈太亂』，我們都見識過這行業有不同感受、不同經歷，好與壞都有，慶幸大家繼續做好朋友。」

（即時娛樂）