SM娛樂元旦騷｜EXO預告今年出新碟 BoA率師妹獻唱 (17:56)

Red Velvet以黑色造型上陣。（網上圖片）

東方神起又唱又跳。（網上圖片）

SM娛樂旗下組合及歌手群星騷，今日透過網上平台播出。（網上圖片）

韓國SM娛樂今日透過網上直播平台播出免費演唱會《SM Town Live 2023》，旗下歌手及組合空群出動，包括安七炫、東方神起、Super Junior、Red Velvet、EXO、aespa及NCT等，其中因成員先後入伍而久未亮相的男團EXO，相隔多時同台演出，7名成員Suho、Xiumin、Chen、燦烈、D.O、Kai及世勳合唱《初雪》及《Love Shot》，掀起高潮；EXO還預告今年會推出新碟，待隊友伯賢2月退伍後，EXO便會正式籌備新專輯。

女團Red Velvet及aespa以聖誕女郎造型同台演出，合唱《Beautiful Christmas》帶動節日氣氛。EXO成員KAI、Red Velvet的瑟琪、NCT的Jeno及aespa成員Karina亦首次合作表演。

演唱會另一高潮是樂壇天后BoA率領師妹，包括少女時代的太妍與孝淵、Red Velvet成員瑟琪與Wendy、aespa的Karina與Winter，組成7人限定女團Got The Beat，並首度公開本月16日推出的專輯《Stamp On It》同名主打歌。

另一方面，Super Junior成員神童今日公開戀情，表示正與圈外女生拍拖，但未打算結婚。

（即時娛樂）