馮允謙(Jay Fung)去年底宣布今年3月會在紅館舉行演唱會,今天元旦日,Jay Fung在社交網貼出演唱會海報,並宣布將於3月25﹑26日舉行他第一個紅館演唱會。他寫道:"Words can't begin to express my gratitude~我真係好興奮喇﹗等咗11年,終於有呢個機會,I'm gonna give it my all~Let's go!!!紅館見﹗」

