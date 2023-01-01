《短暫的婚姻2022》首場100%入座率 林海峰率眾演員即興提前倒數 (19:23)

由林海峰﹑黃德斌﹑楊詩敏等合演的舞台劇《短暫的婚姻2022》，日前假香港演藝學院歌劇院正式公演，一連19場，場場100%爆滿，座無虛席。眾演員昨晚大除夕（12月31日）第3場完場時，即興跟觀眾倒數，預祝2023新一年，新開始！

《短暫的婚姻》於2019年首演，靜待近4年，終有機會再重演。為了是次短暫重遇，劇組為觀眾帶來了嶄新配搭，包括由演員轉為導演的潘燦良，劇組邀得黃德斌加入，飾演Galen一角，觀眾可以看到陳奕迅和潘燦良以外，一個全新的Galen；連同首演的舊有班底林海峰、楊詩敏、禤思敏，火花更勝從前。

導演潘燦良於首場演出完成後，即率領眾演員到台前謝幕，以答謝觀眾多次撲飛支持。他表示能夠看到100%入座率，是令人非常開心的事。他提到當政府宣布放寬入座率後，大家仍舊踴躍支持，把剩餘的門票全部買光，實在感激。

編劇莊梅岩先感謝由潘燦良所領導的《短暫的婚姻2022》團隊，其後再感謝《短暫的婚姻》2019年首演的團隊，特別是首演監製朱仲銘和導演方俊杰。她相信如果沒有首演所建立的東西，很難會有重演和新版本的進行。

莊梅岩感慨表示：「今日好快樂好圓滿，因為有100%入座率。但我們亦曾經歷過有可能得50%，有可能完全開不成，到後來75%、85%，期間要演員和設計團隊不斷更改檔期。其實我和監製一直也很怯，覺得會好麻煩大家，或者會覺得『究竟做唔做到呀？』」她再度感謝台前幕後的包容、監製的努力、主辦及協辦單位願意一直支持這個製作，才能讓作品「好圓滿咁100%見大家」。

楊詩敏（蝦頭）謝幕時感謝觀眾選了在2022年最後一晚，入場觀賞《短暫的婚姻2022》：「今次Re-run得來不易，4年間曾數次想過重演都不成功，但今次有緣在4年後重遇，結集一眾精英，而且能夠開100%入座率，要衷心感謝台前幕後、導演潘燦良先生和編劇莊梅岩小姐。」

蝦頭提議一起Countdown，林海峰反問：「其實佢哋係咪諗住唔走？係咪諗住Encore？」全場起哄，Jan續說：「我要問導演如果Encore的話，演唱會係唱番歌，咁舞台劇係Encore邊段？比如德斌同禤禤『打茄輪』嗰段？或者係我講粗口嗰段？」導演阿燦聽後即插嘴：「德斌同禤禤『打茄輪』，你就攬多蝦頭一次啦！」全場捧腹大笑。蝦頭聞言又提議：「不如Special啲，我可唔可以同德斌『打茄輪』？」德斌立即捉著蝦頭雙手，裝作要強吻她。最後，林海峰率領一眾演員跟現場觀眾一齊倒數，提前慶祝新一年來臨。

（即時娛樂）