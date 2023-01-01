叱咤2022｜COLLAR奪生力軍組合金獎 So Ching跳唱全場歡呼 (22:25)

COLLAR得「叱咤樂壇生力軍組合」金獎。她們跳唱歌曲《OFF/ON》，輪到So Ching獨唱時，全場高聲歡呼。（my903.com網上片段截圖 / 明報製圖）

商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》今晚舉行，同是《全民造星IV》出身的女團COLLAR、Lolly Talk及STRAYZ，分別得「叱咤樂壇生力軍組合」金獎、銀獎及銅獎。

COLLAR自7月尾的MIRROR紅館演唱會事故後首次齊人，亦是成員蘇芷晴（So Ching）自舞蹈員男友李啟言（阿Mo）受傷後首次公開露面。COLLAR奪獎，成員芯駖一上台已哭成淚人，相反再踏舞台的So Ching就表現冷靜。眾成員在台上跳唱歌曲《OFF/ON》，輪到So Ching獨唱時，全場高聲歡呼﹗

（即時娛樂）