90歲老父患認知障礙症 謝安琪計劃工作以爸爸為先 (00:16)

謝安琪（Kay）憑《憶年》在今晚舉行的《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》上奪得「專業推介叱咤十大：第五位」，上台領獎時稱因聲帶受損未有獻唱。她在後台受訪時說︰「最近忙拍電影，連日來在山邊、海邊、天橋吹風而感染風寒，咳嗽傷及聲帶，中醫建議我暫時不要唱歌，身為病人要聽話。我領獎時只發表感受，靈機一觸想到，將唱歌的3分幾鐘送給下一位得獎者，因為年年得獎者都不夠時間致辭，我覺得此舉威過唱歌。原來我的時間送了給姜濤，今次真是像他得獎歌『用作品說話』，用了我的作品唱歌時間給他說話，稍後我會捉他，要他答謝我、珍惜我。醫治聲帶最好方法是不說話一個月，但我還有3、4日才拍完電影。」

Kay透露年屆90歲的爸爸早前因在家中跌倒而入院，她一直忙於工作未能探望，因而感到內疚，領獎時特別感觸。她說︰「爸爸留院期間一度走失，醫院發散人手找他，發現他在公共地方遊盪，完全忘記走出病房的因由。醫生說爸爸開始記憶力衰退，有少少認知障礙，影響日常記憶和溝通。我很擔心，打電話給他，又不明白他在說什麼。他有很多事忘記了，所以這首歌有些歌詞是描寫爸爸曾帶我出外遊覽的幸福片段，記憶對人好重要。爸爸已於除夕出院回家，我會安排人手照顧他，怕他走失會有危險。我未來的工作計劃，也會先考慮爸爸。」

（即時娛樂）