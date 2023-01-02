叱咤2022｜盧瀚霆首奪我最喜愛男歌手 鄭欣宜以「老公」為榮 (16:52)

鄭欣宜對於盧瀚霆首次獲得我最喜愛的男歌手大獎，很替對方開心，更以他為榮。（劉永銳﹑鍾偉茵攝）

鄭欣宜在昨晚（1日）叱咤頒獎禮創紀錄，成為首位成功蟬聯「叱咤樂壇女歌手」金獎和「叱咤樂壇我最喜愛的女歌手」的女歌手，成績超越王菲﹑鄭秀文﹑楊千嬅﹑容祖兒及謝安琪。

欣宜謙稱能創下紀錄冧莊兩個大獎，多謝大家支持和投票，她自爆上台領獎時，雙手震到差點被咪高峰撞爆牙齒。談到她昨晚激動爆喊，比去年喊得更厲害，欣宜解釋因之前各方面太順利，但同時也令她迷惘，經常想著如何維持或跨越，幸好當時很多人給予意見及幫助，她說：「我當時想到反正迷惘，不如就順其自然，將這份感受放在歌曲中，沒想到錯中得著，做出幾首自己很喜歡作品，還能得獎而回。」問到今年再奪佳績，會否增加壓力？欣宜笑言3月有個唱，能分散注意力。

談到「老公」盧瀚霆（Anson Lo）首奪「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」，欣宜表示已送上恭喜，也替對方開心，看到對方攞奬後的表演很感動，她說：「因早前我們合作拉闊音樂會時，花多了時間去了解對方，知他經歷了很多，大家都很努力，很以他為榮。」笑問Anson Lo有否送吻祝賀她？欣宜害羞說：「我們不可以做得那麼明顯。私下也不行，我是女仔不能随便，但他在台上時，我與他有眼神交流，很肯定他是望到我。（相約一起慶祝？）好呀！不是，我是女仔，等他約我。」

此外，欣宜今年3月16至18日，假紅館舉行《Believe Us 鄭欣宜演唱會 2023》，門票於1月4日公開發售。早前信用卡優先訂票反應熱烈，火速售罄，樂迷可於1月4日當上午10時起，於城市售票網購票。

欣宜說：「今次『Believe Us 鄭欣宜演唱會2023』係我哋去年『Between Us演唱會』嘅加強版，會將最好嘅表演放晒喺舞台，送畀大家，我非常期待，快啲撲飛啦！」相隔9個月再踏紅館開個唱，正如Joyce形容今次演唱會是「加強版」，全新歌單加入不少新構思和演繹方式，還有勁歌熱舞，期待與歌迷締造美好回憶。

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（即時娛樂）