叱咤2022｜ERROR冇獎攞空手而回 肥仔叫姜濤收皮 (16:54)

組合ERROR在昨晚（1日）叱咤頒獎禮空手而回，肥仔（梁業）受訪時搞笑說：「你們對我們真的好，有沒有歌手好像我們這樣，沒獎攞還要給大家『鞭屍』。」

阿Dee（何啟華）則認為是好事，早前說過獲組合獎要裸跑的193不用裸跑了；吳保錡認為賽果正常，因為他們今年只推出1首歌，如果有獎攞便是沒天理。不過保錡去年推出單曲，但最後未能奪個人獎？保錡表示要再勤力；193（郭嘉駿）表示對獎項抱平常心。

肥仔表示他們每次都說下年會更努力，但每年努力完都得個桔。保錡認為玩音樂最緊要開心，無論拿橙還是桔也沒所謂。阿Dee更加樂觀，笑言農曆新年快到，桔代表福氣。193笑言:「其實宣布組合金時，司儀說是很受廣告商喜歡，有時又3個人，我以為是講我們，但講到有時8個人就知不關我們的事了。」

談到MIRROR去年一路走來不易，見到兄弟攞獎是否替他們開心？肥仔笑言：「我在台下一樣大叫姜濤收皮。」阿Dee則笑謂還在想MIRROR幾時宣布不攞獎，那ERROR就有機會上位，或將組合獎和樂隊獎分開，說不定他們「掹車邊」能攞獎。4子又講笑可攞我最喜愛動物獎，自嘲似企鵝在台下排排坐，又或者可以是樂壇4大佛祖或4大觀音，因為都是長期齋坐，非常搞笑。

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（即時娛樂）