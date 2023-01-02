叱咤2022｜林家謙擸4獎成大贏家 父母到場見證重要時刻 (18:42)

林家謙在昨晚（1日）舉行的叱咤頒獎禮大豐收，奪得「叱咤樂壇男歌手」金獎、「叱咤樂壇唱作人」金獎、「叱咤樂壇至尊歌曲大獎」及「叱咤樂壇至尊唱片大獎」，合共4個大獎，成績驕人，林家謙尚欠「我最喜愛」系列獎項未入手。

林家謙感到受寵若驚，感恩得到商台和樂迷支持，亦感恩去年因為有演唱會，令自己推出更多作品，由以往3、4個月創作一首歌，加速至2、3個月一首，但他暫未有計劃再開演唱會。

問到成績是否意料之內？林家謙笑言看過預測賽果報道，有做心理準備，無論得獎與否，都不想重蹈第一年在沒預備的狀態下，上頒獎台覆轍。談到這晚父母也在場見證他攞大獎，林家謙笑指父母看了新聞預測報道，應該看到他上台才到場。林家謙坦言獲得佳績的同時，壓力也大了，但明白到不會每年一定有佳績，不想以追逐成績令自己太大壓力，寧在音樂上找新鮮感和滿足感。

相關新聞：叱咤2022｜泳兒入行17年首奪女歌手獎 自爆真空上陣攞獎

相關新聞：叱咤2022｜「正印」阮小儀向Edan集郵 阿正冧爆魏浚笙Jeremy

相關新聞：叱咤2022｜ERROR冇獎攞空手而回 肥仔叫姜濤收皮

相關新聞：叱咤2022｜《造星》出身歌手組合掃16個獎 為樂壇注新血

相關新聞：叱咤2022｜艾粒組合獎三甲不入 少爺占：一向與獎項無緣 Donald：身分尷尬

相關新聞：叱咤2022｜鄭裕玲驚喜現身任頒獎嘉賓：希望ViuTV影到我一樣咁靚

（即時娛樂）