叱咤2022｜姜濤認身形發福 跪住唱嚇親隊友 怕主診醫生嬲 (18:21)

MIRROR人氣王姜濤昨晚（1日）叱咤頒獎禮獲得2個獎，除了憑《鏡中鏡》首度躋身叱咤十大外，姜濤還憑《作品的說話》奪得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎」，現場票數逾4000票，亦是姜濤繼《蒙著嘴說愛你》和《Dear My Friend,》後，連續3年贏得這個大獎，平了歌神張學友30年前，同樣連續3年奪「我最喜愛的歌曲大獎」紀錄，不過學友和陳奕迅曾5奪此大獎，姜濤還欠2次才追平前輩紀錄。

姜濤表示事前沒想太多頒獎禮事情，向來順其自然，但冧莊固然開心，大家對其作品肯定，而最重要是大家領悟到歌曲的信息。

姜濤昨晚唱《鏡中鏡》時突然跪住唱，期間還激動走落台，更走入歌手及觀眾堆中，不少人關心他的腳傷，隊友笑說被姜濤在台上跪下嚇到，姜濤表示腳傷差不多痊癒，但其實暫時未能跳舞，他說：「希望主診醫生這晚不要開電視，怕他嬲。」AK（江𤒹生）聞言笑說：「但問題在於你的片，不開電視都看到喎。」至於身形被指暴脹？姜濤也承認近來缺乏運動，胖了很多，雖然未到高峰期，但都不敢上磅。公司有沒有下令節食？姜濤表示言一直都有，但控制不了他，Stanley（邱士縉）笑說：「香港已經沒有人控制到姜濤。」

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（即時娛樂）