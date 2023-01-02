叱咤2022｜李駿傑獲生力軍男金 豪氣請MIRROR擦餐勁 (19:03)

MIRROR昨晚（1日）在叱咤頒獎禮首奪「叱咤樂壇組合」金獎兼冧莊「叱咤樂壇我最喜愛的組合」，連同成員個人獎項，合共獲8獎。副隊長江𤒹生（AK）表示雖然未能齊人出席，但都很開心，尤其見到Ian（陳卓賢）和Jeremy（李駿傑）獲獎，他笑說：「我以後生仔都要改名做Jeremy，因為叫Jeremy的都攞金獎，我之後都叫JK好了。」

奪得「叱咤樂壇生力軍男歌手」金獎的Jeremy獲獎時激動爆喊，他自爆在台上表現緊張，忘記多謝很多人。笑問取得那麼好成績，新任日式餐廳老闆的他，是否包辦MIRROR慶功宴？Jeremy豪氣說：「任食！」同樣是老闆之一的柳應廷（Jer）亦和應。

呂爵安（Edan）與邱士縉（Stanley）在社交網民限時動態發帖恭賀Jeremy，Edan貼出與Jeremy合照，大讚：「金Jer 2.0﹗﹗﹗叻仔﹗」附上3個心心圖案和2個感動emoji。Stanley也寫道：「我好開心，好感動，因為佢係我兄弟，因為新人獎一世人得一次，唔係個個都有機會，因為佢努力完得到回報，唔係個個都得，因為佢係自己用實力拎返嚟，恭喜你﹗」

Ian則在叱咤台作出零的突破，分別奪得「叱咤十大」第7位及「叱咤樂壇唱作人」銅獎。他自言是很大榮幸，亦很開心，因為由第一年有Solo歌已自己寫歌，直至今年大家終於留意到他是唱作人，是很大肯定。

邱士縉（Stanley）插嘴說：「我看好你很久了。」此言惹來頭號「Hellosss」（Ian粉絲暱稱）AK呷醋，扮嬲指Stanley搶對白，又投訴Ian得獎沒有多謝他，AK說：「我都一路話你是得的。」Ian最後都多謝AK，滿足對方。

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（即時娛樂）