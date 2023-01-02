叱咤2022｜MIRROR跟蘇芷晴見面 仍未能親身探阿Mo (19:07)

MIRROR昨晚（1日）在叱咤頒獎禮的個人獎及組合獎，合共獲得8個獎，而同門師妹女團COLLAR也喜獲2獎。談到COLLAR昨晚終於齊人重踏舞台，MIRROR副隊長江𤒹生（AK）表示，在後台有見到蘇芷晴，但由於太多人未能交談，見到COLLAR再次以8人姿態上台，感到開心和感動，他說：「上年發生的事情，對我們、她們和蘇芷晴都是很大難關，經歷了5個多月，這日可以重新同COLLAR一齊出席頒獎禮，希望2023年對MIRROR和COLLAR，都是一個好開始。」

談到受傷舞者李啟言（阿Mo）近日可利用手機「Siri」跟外界溝通？AK表示他們曾向公司提出想探望阿Mo，但礙於疫情醫院探病有配額，希望把這些配額留給醫療團隊，他說：「公司都說會幫我們安排，但要先問阿Mo那邊的意願，當然要在他休息狀態OK，時間許可的時候。（會否考慮以視像形式？）都有問過，但我們最想都是親身到醫院探阿Mo。」

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（即時娛樂）