黃翠如盼跟方東昇集郵 林盛斌「叫三飛」嗌大豐收 (21:22)

黃翠如盼跟方東昇（左圖）合照；Bob以個人名義獲提名「最佳男主持」、「最佳男配角」及「最受歡迎電視拍檔」，他坦言大豐收。（大會提供）

無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》，將於周日（8日）晚舉行。為隆重其事，各組別獎項提名藝人日前雲集電視城，拍攝官方場刊宣傳照。無綫娛樂新聞台全程直擊拍攝花絮，並將於今（2日）晚起一連五晚播放「頒獎典禮」系列，與提名藝人暢談候選心情及獲獎信心指數等。

今晚「出場」是最佳男、女主持十強候選人，兩大組別競爭激烈，先說女主持十強，除有縱橫主持界逾50載，先後憑《荃加福祿壽》、《Sunday靚聲王》及《娛樂大家》，奪過3次「最佳節目主持」的汪明荃（阿姐），憑口碑節目《星光匯聚成翡翠》再衝殊榮外；去年「最佳女主持」得主陳貝兒，今年有機會憑《無窮之路II-無價之保》再下一城，獲獎呼聲被看高一線。

盛產靚女主持的《東張西望》，亦有3名靚女主持陳庭欣、吳幸美及朱凱婷角逐殊榮，憑藉節目的超高人氣，加上吳幸美今年憑《好聲好戲》，贏得不少正評及人氣，競爭力不容忽視。

曾憑《走過浮華大地 亞洲篇》及《Do姐再Shopping》奪得主持獎項的黃翠如，對於今年再憑《遊走世界天與地》提名女主持獎坦言感開心，並帶著參加派對心情出席盛會：「我最開心係個名單入面有方東昇，我未見過佢真人。」當娛樂新聞台主持追問她屆時會否集郵時，她開心大笑：「我都想搵佢影相。」與翠如一樣演而優則Host的賴慰玲，笑言對獲提名主持組別感奇怪。

男主持方面，獲提名主持組別的林盛斌（Bob），拍攝宣傳照期間笑到見牙唔見眼；對於以個人名義分別提名「最佳男主持」、「最佳男配角」及「最受歡迎電視拍檔」，Bob坦言大豐收，不過他謙稱資歷未夠，更希望今年有份參與的《360秒人生課堂》及《美麗戰場》能奪得團體殊榮。

除了Bob，娛樂新聞台主持還訪問了森美、黎諾懿、梁思浩及阮兆祥，四人均對獲獎與否抱平常心，而搞慣爛Gag的森美，則在受訪期間不斷向黎諾懿派高帽，場面搞笑，森美謂：「可以同你（指諾懿）同一個組別，我覺得好光榮，因為主持好少咁靚仔！」

（即時娛樂）