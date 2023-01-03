李駿傑寫千字文分享獲獎感受 多謝劉美君老師：我做到了 (12:57)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）在前晚（1日）叱咤頒獎禮，勇奪生力軍男歌手金獎，他獲獎時激動爆喊。平復心情後，昨天（2日）在Ig貼相及撰千字文分享感受。

Jeremy寫道：「上年年尾，我曾經無數次幻想，叱咤的舞台會是什麼樣子，當天真的得到金獎，我又會是什麼樣子，直到昨（前）天才發現，原來幻想了那麼多次，哭了那麼多次，真正拿到獎的時候，眼淚還是會忍不住的。

昨（前）天晚上的回憶依然很夢幻，我終於可以站在叱咤的舞台上，表演自己的歌，向全香港介紹我是Jeremy，告訴大家我真的很熱愛舞台，所以很感謝叱咤，感謝阿奴給予我舞台唱『阿波羅』」。

Jeremy逐一感謝要多謝的人，包括「金（廣誠）魯（庭暉）花（姐）」﹑王雙駿﹑周耀輝﹑張繼聰﹑吳林峰﹑Unicornsss（粉絲暱稱）﹑梳化服和其他團隊等，他還特別感謝《全民造星》時的導師劉美君：「真的很感謝劉美君老師，感謝老師發掘的這一條路，發現了我的這一面，參加全民造星，改變了我的一生，更沒有想過，在5年後的今天，可以拿到新人金獎，謝謝老師，看到我的好，把我留下，不然可能現在所擁有的都不可能發生，希望這個獎可以讓你知道，我做到了。」而劉美君也留言激讚："you did it, baby!!!!!!!"

（即時娛樂）