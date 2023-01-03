劉鑾雄斥「挨柱男」自私自利 自爆屬高危人士：行行下會休克 (14:19)

71歲富商劉鑾雄（大劉）去年12月23日在他旗下銅鑼灣皇室堡內鬧人的短片，在網上流傳，片段中見大劉斥罵一名男人，表現勞氣，不過焦點落在大劉身邊的呂麗君（現名呂姵霖），有傳大劉跟呂麗君復合，大劉向傳媒發澄清聲明。

今天（3日）大劉召開記者會，大會規定記者在採訪期間只可拍照及錄音。大劉先解釋當日「挨柱男」事件始末。大劉說：「嗰日皇室大廈有個男人，我都想澄清下，第一可能我哋公司處理得唔好，畀個男人踎咗喺條柱嗰度，咁我行過去嗰陣時，我就冇位過，點解冇位過呢？啱啱嗰陣時係五點半，過時過節好多人，我唯一要過，係得一個方法過，挨住個身過，我想話畀大家聽，平時喺屋企行路或者出街，少則有個保安畀我扶住隻手，多則嚴重嘅有兩個，我行行下會休克，呢啲係事實嚟嘅，唔係作出嚟。

我同嗰個人細細聲講：唔該你起身吖，阻住人過，佢答我唔係話好，佢話：『我好攰，所以休息下』，叫極佢唔肯起身，自私自利，嗰時我過唔到，過到嘅方法係挨住人身過，但有幾個問題出現，第一：人哋一轉身，一kick就kick到我，我會跌落地下，少則斷兩條骨，重則後腦跌落地下係會死，呢度其中一個問題；第二：我見到商場嘅人，大部分人有戴口罩，但有少部分冇戴，最大鑊就係呢樣嘢，如果經過揩到佢哋，萬一佢中咗招傳咗畀我，我就九死一生㗎。

我有食抗排斥藥，代表乜嘢呢？我哋打幾多支針，個效果都係得4成左右，一中招就好危險，年紀唔細，何况又器官移植，食過抗排斥藥，所以係高危。」

大劉還自爆已經打了5針，但依然是高危：「我要食抗排斥藥，抵抗力撳住咗，如果正常人打3﹑4﹑5針，就算中招都冇事，我已經打咗5針，但醫生叫我小心，萬一中招抵抗力等如普通人3﹑4成，所以我好驚㗎，我驚唔係驚怕死，最細個女得4歲，個仔得10歲，個女得14歲，我都望長命多幾年睇佢哋大，我唔係怕死。」

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（即時娛樂）