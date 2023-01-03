「教主」盧瀚霆重提MIRROR演唱會事故：情緒依然時好時壞 (19:28)

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）在前晚（1日）叱咤頒獎禮，首次奪得叱咤我最喜愛的男歌手，昨晚（2日）教主在Ig貼相並撰長文抒發獲獎感受，同時重提去年7月MIRROR演唱會事故，他寫道：「這一年（2022年）感謝給予我機會的每一位前輩、廣告客户和朋友，一直深信每一個機會都不是必然的，能夠控制的就只是自己盡力與否，很多人都叫我不要再提起演唱會事件，但這件事的確影響了我很多很多，事件至今，情緒雖然依然時好時壞，無論開會、踏上每一個新舞台，每一次的情緒都不一定是穩定的，但它狠狠的提醒了我，真的要珍惜身邊每一個人，再多一點地主動的關心，為同行朋友們再做多一點，哪怕只能夠做多一丁點，謝謝MIRROR兄弟們和公司上下所有人經常體諒我，時常對我的照顧。」

另外，Anson Lo又回顧去年推出的歌曲及演出過的角色，並開始籌備自家時裝品牌及為新戲開會和試造型等，他又透露今年所有新嘗試都有困難和壓力，曾擔心每個決定是對或錯﹑每個作品是好與壞，他感激神徒（粉絲暱稱）每天陪伴﹑等待和念愛。他續說：「偷偷告訴你們，來臨的2月14日留給我吧，我決定要和你們每一位，一起親身渡過這年的情人節，Stay Tuned～」。

（即時娛樂）