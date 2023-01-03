RB主音6號需針灸開聲 泥鯭懒理馬國明求婚：我邊得閒回應？ (20:01)

對於黃心穎舊愛馬國明跟湯洛雯求婚成功，泥鯭只說：「每日都有人結婚㗎啦！我邊得閒回應呀？」（林祖傑攝/資料圖片）

RubberBand（RB）昨晚（3日）於九展舉行2023年第一場騷《這刻．RubberBand MINI LIVE 2023》，馮庭正（阿正）趕及從日本來港歸隊，主音繆浩昌（6號）直言感冒未好，要針灸開聲上台。

黎萬宏（泥鯭）表示除夕留在家中休息，因元旦日為開騷綵排，他說：「我老喇！不想周圍去，費事病做唔到騷。」問是否和女友黃心穎二人世界度過？他只表示和愛犬和愛貓度過，亦避談可有邀請女友前來睇騷。問到可有留意心穎舊愛馬國明向湯洛雯求婚成功一事？他只說：「每日都有人結婚㗎啦！我邊得閒回應呀？」

6號表示今次聲帶已比早前出席音樂派對好得多，感謝中醫好友為他開騷前針灸，他說：「為了今次演出，除夕也不敢參與好朋友的派對，只叫太太去，自己在家孤獨倒數，因為我不想說話，朋友煮嘢食又好食，但我腸胃不好，感冒又未好，唯有自律，為個騷犧牲，免得不能盡興。」

阿正表示開騷前一晚才趕及回港，之前與家人身在日本北海道，也擔心新增的入境要求沒有航班，他說：「但我都照去機場，有機就上，不過家人還在當地，我會再飛過去繼續滑雪。」

另外，6號在台上獻唱《好好地過》後，提到2022年有開心有不開心，很多朋友移民，忍不住落淚，台下粉絲大叫「加油」及「頂住」，他哽咽道：「面對離別需要調適自己，提醒自己要轉念，當時剛好有廣告商找我們做廣告歌，便告訴不可以成日覺得自己是悲劇男主角 ，便寫了《這刻我們》自我鼓勵。」

RubberBand宣布新一年大計，將推出大碟，現階段還尚欠少許歌詞，盼年中至年尾推出。而已定3月和6月分別到歐洲和台灣開騷。尾聲Encore環節6號兩度落台與粉絲近距離合唱《發現號》及《阿波羅》，感謝粉絲支持。

（即時娛樂）